Julio Velarde: “Recién desde junio la tasa de interés en soles le afecta a Petro-Perú”

Hace menos de un mes, el presidente de Petro-Perú, Alejandro Narváez, responsabilizó al Banco Central de Reserva (BCR) por las elevadas tasas de interés, las cuales —según dijo— impactaban directamente en el costo de la deuda de la petrolera. En ese momento, el titular del ente emisor evitó responder, al precisar que “la deuda de la petrolera no estaba en soles”. Sin embargo, durante su participación en Perumin, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), se pronunció al respecto.

“Recién desde junio, la tasa de interés en soles le afecta a Petro-Perú por el dinero que está dando el Banco de la Nación en soles. Antes esto era en soles o dólares”, dijo Velarde durante el debate “Panorama Económico y Político Nacional”, en el último día de la Cumbre Minera de Perumin 37.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En la misma línea, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla consideró que “hay que hacer pedagogía continua respecto del rol de la institución”, en alusión al desconocimiento que habría demostrado Narváez, presidente de la petrolera estatal, al referirse al impacto de la labor del BCR.

Cabe recordar que la función principal del Banco Central de Reserva es controlar la inflación, y una de sus principales herramientas es la tasa de interés de referencia, que marca el precio del dinero. Cuando el ente fija dicha tasa, los bancos comerciales la utilizan como base para establecer las suyas.

En otro momento, Velarde cuestionó la escasa eficiencia de la inversión pública; en particular, la destinada a fondos que no generan productividad. “La inversión pública creo que ha sido más ineficiente también. Petroperú está con inversión, ¿qué tan productivo ha sido? Es fácil decirlo, no ha sido tan productivo”, advirtió.