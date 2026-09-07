El dólar en Perú inició la jornada a la baja en S/3,3600, frente al cierre previo de S/3,3640, en una sesión condicionada por la menor actividad de los mercados estadounidenses debido al feriado en Estados Unidos. En el frente internacional, el índice global del dólar (DXY) retrocedía 0,24% hasta los 98,92 puntos, en medio de un escenario de cautela por las tensiones geopolíticas y la evolución del mercado energético.

“La ausencia de operaciones en Wall Street reduce los volúmenes negociados a nivel global y mantiene cautos a los inversionistas. A ello se suma la escalada de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, que llevó al Brent hasta los US$ 99,07 por barril, con un avance de 1,15%. Por otro lado, el sólido reporte de empleo de Estados Unidos continúa reforzando una postura más restrictiva de la Reserva Federal y presiona a los metales preciosos”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Sol en alza en mercado local

En el mercado local, Huayta señaló que la apreciación del sol frente al dólar también viene generando efectos en otros segmentos de la economía. El billete verde acumula un retroceso de 4,6% en el último año, escenario que ha favorecido la conversión a soles de los precios de inmuebles cotizados en dólares. En este contexto, la demanda por créditos hipotecarios registra un crecimiento de 20% en lo que va del año, apoyada además por mejores ingresos y menores tasas de financiamiento. Asimismo, el cobre avanzaba 0,15% y cotizaba cerca de US$ 6,68 por libra, brindando respaldo a la moneda peruana.

“Esta semana, la atención del mercado estará puesta en la decisión de tasas del BCR y en los nuevos datos de inflación de Estados Unidos, que se conocerán a partir del jueves. Estos resultados podrían modificar las expectativas de política monetaria y generar una mayor volatilidad en el tipo de cambio”, agregó Huayta.