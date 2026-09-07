El billete verde acumula un retroceso de 4.6% en el último año. Foto: Andina.
El billete verde acumula un retroceso de 4.6% en el último año. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El dólar en Perú inició la jornada a la baja en S/3,3600, frente al cierre previo de S/3,3640, en una sesión condicionada por la menor actividad de los mercados estadounidenses debido al feriado en Estados Unidos. En el frente internacional, el índice global del dólar (DXY) retrocedía 0,24% hasta los 98,92 puntos, en medio de un escenario de cautela por las tensiones geopolíticas y la evolución del mercado energético.

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