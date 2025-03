DirectTV anunció que, desde mayo, sus usuarios podrán acceder a los contenidos de Amazon Prime Video y Prime Gaming, esto como parte de la alianza que firmaron ambas firmas en el 2024.

Dicho beneficio aplicará para los usuarios en Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Perú. En el caso de nuestro país, la nueva propuesta de contenidos estará disponible desde mayo.

En diálogo con El Comercio, Mariano Montaldo, Director General Hispam de Vrio -casa matriz de Direct TV Latinoamérica- destacó la alianza que ha permitido a la marca ofrecer mayores servicio de conectividad.

“Amazon Prime se une al camino que nosotros estamos transitando y que es el de empezar a actuar como un factor integrador, ordenador, de lo que son las plataformas. Con el fin de poder ofrecerle al cliente toda una opción que tenga un contenido central y muchas plataformas adosadas a lo que es la oferta”, remarcó. Hoy, según el paquete contratado, DirecTV ofrece también los contenidos de Disney Plus, Max, Paramount Plus y Atresplayer.

“En Perú estará disponible desde el mes de mayo. Claramente cuando incorporamos otras plataformas en muchos de los países, la permanencia de los clientes es mucho mayor. Encuentra en algunas plataformas el complemento perfecto que no le ofrece otros servicios. DirecTV GO no deja de crecer y algunos eventos suman a ese crecimiento de usuarios”, indicó Montaldo.

Mariano Montaldo, director general de Vrio Hispan. (Foto: Difusión)

Conectividad

La alianza con Amazon contempla que DirecTV Latin America y Sky Brasil podrán comercializar Internet usando la red de banda ancha por satélite del Proyecto Kuiper.

El modelo proporciona velocidades de hasta 100 megabits por segundo (Mbps); el modelo estándar ofrece hasta 400 Mbps y el modelo más grande, que está diseñado para aplicaciones empresariales, gubernamentales y de telecomunicaciones, ofrece hasta 1 gigabit por segundo (Gbps).

Este acuerdo aportará nuevas opciones de conectividad a Internet asequible y de alta velocidad a una zona con una población total de aproximadamente 383 millones de personas, incluidos unos 200 millones de personas que, según estimaciones del Banco Mundial, aún no están conectadas a Internet.

“Lo que tenemos pendiente es que se despliegue la primera tanda de satélites. El Gobierno de Estados Unidos debe autorizarlo este año. Son 80 tandas de lanzamientos. Para fin de año, ya debería estar las primeras zonas iluminadas”, aseveró.

Según detalló el gerente, se cubrirá la región en un primer momento el sur de Argentina y, posteriormente, el sur de Chile. “Luego, empezará a subir a través de Latinoamérica hasta llegar a la cobertura total”, agregó.