El índice S&P 500 perdió un -5,5% del 27 de julio al 18 de agosto, y el índice Nasdaq 100 perdió un -7,25% del 19 de julio al 18 de agosto. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó durante el mismo período y el dólar estadounidense (USD) recuperó fuerza junto con el sector energético (XLE). Si estas tendencias continúan de manera significativa durante las próximas semanas, el mercado de valores debería sentir la presión.

Perspectiva técnica del índice S&P 500:

La gran incertidumbre durante la caída del mercado de valores se produjo cuando el S&P500 y el Nasdaq perforaron su media móvil simple (SMA) de 50 días. Una violación del SMA de 50 días y una inmediata recuperación por encima del SMA generalmente significa que la tendencia alcista se reanudará, y el test del SMA de 50 días fue una oportunidad para agregar riesgo a su cartera. La perforación del SMA de 50 días y la falta de recuperación por encima del SMA generalmente significa que ha comenzado un período correctivo o de distribución. Es entonces cuando la gestión de riesgos se vuelve intensa y es necesario hacer cálculos. ¿Cuánto perderá mi cartera si el mercado de valores cae a tal o cual nivel? ¿Tengo que ajustar o cubrir mis posiciones para evitar pérdidas no deseadas? ¿Qué tipo de ajustes puedo hacer para proteger el capital?

Piense en el mercado de valores en tres fases: acumulación, el mercado asciende. Consolidación,el mercado se mueve lateralmente dentro de un rango definido y distribución: el mercado se mueve hacia abajo.

Después de la perforación del SMA de 50 días, ambos índices se recuperaron y volvieron a situarse por encima de sus respectivas SMA. Por lo tanto, algunos inversores vieron esto como una oportunidad de añadir riesgo a sus carteras. Pero algunos lo ven de otra manera después que hoy se publicara el informe de desempleo de agosto. La contratación se enfrió este verano cuando los empleadores agregaron 187.000 puestos de trabajo el mes pasado y la tasa de desempleo aumentó del 3,5% al 3,8%.

El viernes 1 de septiembre mercado de futuros subió con las noticias sobre el desempleo, lo que indica una apertura positiva del mercado de valores. De hecho, la apertura fue positiva, pero en el momento de escribir este artículo, el S&P 500 está ligeramente al alza y el Nasdaq está ligeramente a la baja. Los inversores que añadieron riesgo a sus carteras ciertamente creen que la fase de acumulación está en marcha. Después de todo, el S&P 500 y el Nasdaq han vuelto a estar por encima de su SMA de 50 días.

Yo lo veo de otra manera. Creo que puede estar evolucionando una fase de distribución a corto plazo. El mercado de valores sigue en una tendencia ascendente secular (mercado alcista), pero necesita hacer frente a una recesión económica bien anunciada a corto plazo.

El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó durante los últimos días, enfriando la fortaleza del USD y favoreciendo la recuperación del mercado de valores antes mencionado. Mientras la tendencia de los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantenga a la baja, el mercado de valores debería seguir recuperando fuerza. El problema con esta suposición es que los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen tendiendo a subir, no a bajar. Desde una perspectiva macroeconómica, la tendencia de las materias primas (USCI), el USD (UUP) y el petróleo (WTIC) son alcistas. Las materias primas y el petróleo contribuyen a la presión inflacionaria. La tendencia bajista del cobre es interesante porque puede significar un enfriamiento de la economía mundial.

La conclusión es que el desempleo puede empezar a aumentar a partir de ahora; la curva de rendimiento de los bonos de la Tesoreria, que permanece invertida cuando las tasas de corto plazo son más altas que las de mediano y largo plazo, debería comenzar a aplanarse, y las valoraciones del mercado de valores deberían ajustarse a la realidad de una recesión económica. Este debería ser el ajuste final del ciclo económico, proporcionando un borrón y cuenta nueva para iniciar un nuevo ciclo saludable. Y este debería ser el momento adecuado para empezar a añadir riesgo a las carteras.

Dicho todo lo anterior, hay que centrarse en la evidencia. Los mercados financieros nos dan señales todos los días. Esas señales surgen de la interacción entre las diferentes clases de activos, sectores e industrias. El resultado del análisis de estas señales me permitirá comprender si mi suposición anterior es correcta o no. Si no es así, debo adaptarme a la evidencia proporcionada por los mercados financieros y posicionar mis carteras de acuerdo con la evidencia.