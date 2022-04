El ministro de Economía, Óscar Graham, remitió este lunes, las observaciones a la Autógrafa de Ley que exonera del impuesto general a las ventas (IGV) los alimentos de la canasta básica familiar, tras no acudir al Parlamento para discutir el tema.

El documento señala que si bien el Poder Ejecutivo está de acuerdo en adoptar una medida que libere del pago de IGV a los principales alimentos de la canasta básica por la coyuntura que pasa el país, esta medida debe estar enfocada principalmente en quienes de verdad necesitan de esta norma.

“Esta medida debe recaer únicamente en aquellos bienes que hayan subido de precio y que sean de mayor incidencia sobre el gasto de las familias más vulnerables. Sin embargo, la Autógrafa no solo incorpora alimentos que no son parte de la canasta básica, sino también que incluye alimentos que no forman parte del consumo de los hogares más vulnerables”

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)