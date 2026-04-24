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Resumen

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En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Madrid, el 0,88 %, seguida de París, con el 0,73 %; Milán, con el 0,66 %; Londres, con el 0,53 %; y Fráncofrt, con el 0,44 % | Foto: EFE / Archivo
En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Madrid, el 0,88 %, seguida de París, con el 0,73 %; Milán, con el 0,66 %; Londres, con el 0,53 %; y Fráncofrt, con el 0,44 % | Foto: EFE / Archivo
Por Agencia EFE

Las bolsas europeas han abierto la última sesión de la semana con caídas, con el crudo brent que ha superado los 107 dólares tras la tregua anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, entre Israel y Líbano, y ante la falta de soluciones para lograr la paz entre EE.UU. e Irán.