Para el cierre hoy, el precio del dólar cerró en S/3,3600, según informó Renta4 SAB. Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3620 y mínimo de S/3,3560.

Además, en el mercado se negociaron US&840.3 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3582. Asimismo, hoy vencieron S/400 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compró US$436 millones a un tipo de cambio promedio S/3,3589 por dólar.

El dólar ha estado debilitado por el temor a que la Fed pierda independencia, pero recuperó unas posiciones después de que el presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva York (Fed), John Williams, se mostrara optimista sobre las perspectivas económicas de EE.UU. y redujera las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

Los gobernadores de los principales bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Fed estadounidense y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno de Donald Trump por intimidarle porque no baja las tasas de interés. Mientras que el DXY cotizó en 98.92 (+0,30%).