La recaudación del año 2025 alcanzó los S/175.156 millones, importe que representa un crecimiento del 10,8% respecto de lo obtenido en el año previo, informó Sunat. El monto alcanzado es mayor al previsto en el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 publicado en agosto de 2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas.

MÁS INFORMACIÓN: Banco Mundial eleva ligeramente sus previsiones de crecimiento para el 2026

Asimismo, la recaudación de diciembre de 2025 fue de S/15.660 millones, importe que representó un crecimiento de 3,7% con respecto a similar mes de 2024, acumulando 19 meses de crecimiento continuo de la recaudación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Resultados de la recaudación del 2025

De acuerdo con Sunat, en el año 2025, se recaudaron S/175.156 millones de ingresos tributarios del Gobierno Central (descontando las devoluciones de impuestos).

El importe mencionado representa S/19.399 millones adicionales a los recaudados en el año 2024 y un crecimiento de 10,8%. Dicha tasa de crecimiento anual en la recaudación supera a las cifras preliminares de expansión del PBI (3,3%), demanda interna (5,1%) e importaciones (10,3%) en el mismo año.

Factores determinantes del resultado de la recaudación del año 2025

Entre los principales factores que favorecieron el incremento de la recaudación se encuentra la evolución positiva de la actividad económica durante el año 2025, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y la demanda interna (DI) estimados en alrededor de 3,3% y 5,1% respectivamente. Asimismo, la expansión de las importaciones US$ CIF en 10,3%.

Además, las mayores cotizaciones de los principales productos exportados por la economía nacional, en especial los minerales como el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles mensuales de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos bienes.

Los mayores ingresos provenientes de la recaudación correspondiente a la campaña de regularización del ejercicio 2024, que se pagó durante el año 2025, así como los ingresos obtenidos como resultado de las acciones de cierre de brechas tributarias y recuperación de obligaciones emprendidas por Sunat.

Principales resultados pro tributo

Impuesto a la Renta

En el año 2025 se recaudaron S/79.012 millones por concepto de Impuesto a la Renta, importe que significó un crecimiento de 18,4% y S/13.282 millones por encima del monto recaudado en el año 2024.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV ascendió a S/94.447 millones durante el año 2025, registrando un crecimiento de 5,3%, acorde con una expansión de la DI de alrededor de 5,1%.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sumó S/9.936 millones, importe que representa un crecimiento de 9,8% y S/1.023 millones adicionales.

Devoluciones

Por último, Sunat detalló que las devoluciones de impuestos realizadas durante el año 2025 ascendieron a S/29.609 millones, importe que representó un incremento de 20,5% y S/5.391 millones de mayores devoluciones respecto de lo obtenido durante el año 2024.