Según la organización benéfica de Oxfam, alrededor del 82% del dinero generado el año pasado quedó en manos del 1% más rico de la población mundial, mientras que la mitad más pobre no experimentó ningún aumento.

Evasión de impuestos, influencia de las empresas en la política, erosión de los derechos de los trabajadores y la reducción de costos –a las principales empresas-, son las explicaciones que da el informe a la creciente brecha.

Oxfam ha producido informes similares durante los últimos cinco años. En 2017 calculó que las ocho personas más ricas del mundo tenían tanta riqueza como la mitad más pobre.

Este año, dijo que 42 personas tenían tanta riqueza como la mitad más pobre. Oxfam explica que la revisión se debió a datos mejorados y remarcó que la tendencia de "desigualdad creciente" se mantiene.

'INACEPTABLE'

El presidente ejecutivo de Oxfam, Mark Goldring, señaló que su constante reajuste de las cifras refleja el hecho de que el informe se basó "en los mejores datos disponibles en ese momento".

"Como sea que lo mires, este es un nivel inaceptable de desigualdad", dijo.

El informe de Oxfam coincide con el inicio del Foro Económico Mundial en Davos. La conferencia anual atrae a muchos de los principales líderes políticos y empresariales del mundo.

La desigualdad suele ser un tema prioritario en la agenda, pero Goldring dijo que con demasiada frecuencia "las conversaciones difíciles se desvanecen ante la primera resistencia".

ANÁLISIS POR ANTHONY REUBEN, BBC REALITY CHECK

Es realmente difícil calcular cuánta riqueza tienen los súper ricos y los muy pobres.

Los súper ricos tienden a no dar a conocer su valor y muchos de los países más pobres mantienen estadísticas deficientes.

Para ilustrarlo, Oxfam señaló que el año pasado ocho individuos tenían tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Ahora ha revisado esa cifra: 61 personas eran parte de este reducido grupo de ricos el año pasado, pero la cifra cayó a 42 personas este año.

Y hay otras advertencias sobre los datos en los que se basa todo esto, como que las personas de la lista con la riqueza más baja no son necesariamente pobres en absoluto; pueden ser profesionales altamente calificados con grandes cantidades de deuda estudiantil, por ejemplo, o personas con altos ingresos pero enormes hipotecas.

Pero ya sea que se trate de ocho personas, 42 personas o 61 personas que tienen la misma riqueza que la mitad del mundo, todavía existe una gran desigualdad de riqueza en todo el mundo, que es el mensaje que Oxfam está llevando a Davos.

La organización de caridad está instando a un replanteamiento de los modelos comerciales, argumentando que su enfoque en maximizar los retornos de los accionistas en lugar de un impacto social más amplio es incorrecto.

Pero Mark Littlewood, director general del think tank de libre mercado The Institute of Economic Affairs, dijo que Oxfam estaba "obsesionada con los ricos y no con los pobres".

"Los impuestos más altos y la redistribución no harán nada para ayudar a los pobres. La riqueza no es un pastel fijo. Las personas más ricas también pagan altos impuestos: reducir su riqueza no redistribuirá este, lo destruirá en beneficio de nadie", agregó.

Fue una crítica que hizo eco Sam Dumitriu, jefe de investigación de otro think tank del mercado libre, el Instituto Adam Smith, quien dijo que las estadísticas de desigualdad de la organización benéfica "siempre pintan la imagen equivocada".

"En realidad, la desigualdad global ha disminuido enormemente en las últimas décadas.

"A medida que China, India y Vietnam adoptaron reformas neoliberales que hacen cumplir los derechos de propiedad, reducen las regulaciones y aumentan la competencia, los más pobres del mundo han recibido un aumento salarial masivo que conduce a una distribución del ingreso mundial más igualitaria".

Fuente: AFP

¿CÓMO TRABAJA OXFAM LAS CIFRAS?

El informe de Oxfam se basa en datos de Forbes y en el libro de datos anual de Credit Suisse Global Wealth, que brinda la distribución de la riqueza mundial desde el año 2000.

La encuesta usa el valor de los activos de un individuo, principalmente propiedad y tierra (sin deudas) para determinar qué es lo que "posee". Los datos excluyen salarios o ingresos.

La metodología ha sido criticada, ya que significa que un estudiante con deudas altas, pero con un alto potencial de ingresos futuros, por ejemplo, se consideraría pobre según los criterios utilizados.

Pero Oxfam dijo que incluso si se volviera a calcular la riqueza de la mitad más pobre del mundo para excluir a las personas con deuda neta, su riqueza combinada era igual a la de solo 128 multimillonarios.

