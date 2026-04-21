La Bolsa de Valores de Lima (BVL) confirmó la adjudicación de 11′457,978 acciones comunes de Azzaro Trading S.A. —holding controlador de Liderman y J&V— a un precio de US$ 4.6850291 por acción, por un total aproximado de US$53.7 millones.

La liquidación, que incluye el pago y la transferencia formal de acciones a RBB Salus Holdings Limited, se realizará este miércoles 22 de abril.

La transferencia formal de acciones de Azzaro Trading S.A. a RBB Salus Holdings Limited está programada para este 22 de abril, lo que marcará el momento en que la firma constituida en las Islas Caimán asuma el control total del grupo de seguridad privada Liderman y J&V en Perú, Chile, Ecuador y Estados Unidos.

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) publicó el último viernes los resultados de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por RBB Salus en marzo de 2026.

Se adjudicaron 11’457,978 acciones comunes —por encima del mínimo requerido de 11’455,821, equivalente al 88.75% del capital social de Azzaro Trading— a un precio de US$ 4.6850291 por acción, lo que representa un desembolso aproximado de US$53.7 millones.

La operación tuvo una suspensión temporal dispuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 31 de marzo, que fue levantada posteriormente, permitiendo que el proceso avanzara hasta su fase final.

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