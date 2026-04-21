Resumen

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Bolsa de Valor de Lima confirmó adjudicación de acciones comunes de Azzaro Trading S.A, el holding controlador de Liderman y J&V | Foto: Liderman
Bolsa de Valor de Lima confirmó adjudicación de acciones comunes de Azzaro Trading S.A, el holding controlador de Liderman y J&V | Foto: Liderman
Por Redacción EC

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) confirmó la adjudicación de 11′457,978 acciones comunes de Azzaro Trading S.A. —holding controlador de Liderman y J&V— a un precio de US$ 4.6850291 por acción, por un total aproximado de US$53.7 millones.