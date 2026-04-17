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Resumen

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Luis Fernando Flores, gerente general de Hunter. (Foto: Hunter Perú)
Luis Fernando Flores, gerente general de Hunter. (Foto: Hunter Perú)
Por Christian Silva

La empresa de monitoreo vehicular y gestión integral de flotas, Hunter Perú, estima crecer este año como mínimo un 15% en facturación, señala su gerente general, Luis Fernando Flores, a Día 1.