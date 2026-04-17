La empresa de monitoreo vehicular y gestión integral de flotas, Hunter Perú, estima crecer este año como mínimo un 15% en facturación, señala su gerente general, Luis Fernando Flores, a Día 1.

En ese sentido, indica que en la línea de administración y gestión de flotas se espera un aumento de 15%, explicado por la demanda en el movimiento de transporte mineral en el país.

A su vez, Flores considera que se observan adquisiciones de vehículos pesados, lo que impulsa la venta de sus productos, pese al contexto electoral.

Es así que el ejecutivo considera que hacia julio podrían revisar su proyección de crecimiento hacia un 25%.

Mayor demanda

De acuerdo con Flores, los sectores más dinámicos son la minería y la agroindustria.

Luis Fernando Flores, gerente general de Hunter. (Foto: Hunter Perú) / Patricia Romano Curo

La atención a estos sectores contribuyó a que la empresa registre un crecimiento del 25% en el 2025, añade. Esto se explica, en parte, por la creación de productos conectados a GPS y el registro de personas para la activación de las maquinarias en las unidades mineras, así como las cámara antifatiga. Esto con el fin de monitorear el trabajo en minas y evitar accidentes.

Con ello, agrega, el crecimiento de la facturación por el lado del sector minero aumentó en un 43% en el 2025.

Flores también indica que este año la agroexportación sería un sector con una demanda potencial de proyectos de monitoreo y gestión vehicular.

Asimismo, además de la administración integral de flotas, el ejecutivo cuenta que la analítica de datos es otro de los rubros con mayor dinamismo en Hunter, aunque considera que hacia el futuro las empresas optarían por data predictiva y geomarketing.