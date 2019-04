Skechers: “Perú es de lejos la operación que más crece en la región”

Hace tres años, Skechers tomó el control de las operaciones en Perú y desde entonces ha emprendido un intenso trabajo abocado en crecer el negocio local. Este proceso -reveló a Día1 su country manager para Perú, Chile y Colombia, Cristián Donghi- ha sido más que satisfactorio y ha superado las expectativas de la empresa estadounidense, ya que lograron duplicar su número de tiendas propias (de 7 a 15 locales a la fecha), construir un canal tradicional de 60 clientes y crecer con más puntos de venta en las cadenas multimarca.

Estas acciones, refirió, han permitido que en términos de tasas de crecimiento el Perú sea de lejos la operación número uno de la firma en la región, valga decir la que más creció. Mientras que a nivel de facturación aún estaría por debajo de Chile, Colombia y Brasil, pero con alto potencial de mejorar su participación.

En el 2018, las ventas de Skechers en tiendas departamentales y multimarcas se dispararon en tres dígitos. En tanto, las tiendas propias repuntaron en 50%, principalmente, las ventas ‘same stores sale’ (que compara solo las mismas tiendas, no las nuevas); y la expectativa es que este ritmo se mantenga este 2019, dijo el ejecutivo tras inaugurar su nueva oficina en nuestro país donde exhibirán también sus diversos productos que va desde zapatillas hasta sandalias.

NUEVAS TIENDAS

Donghi señaló que la expansión de Skechers para este año y en los siguientes continuará hasta llegar, probablemente, al mismo número que hoy maneja la marca en Chile (41 tiendas).

Solo para los próximos dos años, es decir hasta el 2020, la cadena proyecta abrir hasta ocho tiendas propias más, llegando así a un total de 23. No obstante reveló que dependerá también de los nuevos proyectos comerciales que se desarrollen y en sí de las oportunidades que se presenten.

Indicó que, por ahora, lo concreto es abrir cinco locales hasta el próximo año. Dos se abrirían este año (en la Av. Primavera para fines de abril y en Real Plaza Puruchuco para octubre) y tres el próximo año en Chiclayo, Iquitos y en Lima (San Juan de Lurigancho). A nivel de formatos consideró que apostarán por abrir más ‘outlets’. Hoy tienen uno en Minka y dejó entrever que la proyección es tener cinco más.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Sobre su incursión en la venta online, Cristian Donghi comentó que, por ahora, no es un tema que lo tengan tan definido, ya que se tiene que superar algunas vayas sobre todo de índole logística e implicaría tener también un centro de distribución más grande y un volumen de transacciones considerable. “Se está evaluando cuál será la solución logística, pero hoy el ‘e-commerce’ es tan explosivo que si no tienes una estructura fuerte detrás no es viable”, asevera.