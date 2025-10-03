¿Quién dijo que la comodidad y el estilo no pueden ir de la mano? La tendencia athleisure demuestra que la elegancia no tiene por qué sacrificarse en nombre del confort. Más allá de ser una moda pasajera, llegó para quedarse y llevar la ropa deportiva a otro nivel, combinándola con prendas casuales, sobrias e incluso sofisticadas. Y qué mejor manera de complementar este look que con unas buenas zapatillas.
El calzado deportivo se ha convertido en el aliado perfecto de este estilo, porque ofrece la libertad de movimiento que necesitas día a día, ya sea para trabajar, estudiar, pasear o, por qué no, también para lucirse en ocasiones especiales.
Si te preguntas cuáles elegir, las nuevas Glide Step Slip-Ins manos libres de Skechers le dan un look urbano y moderno a los outfits. Pero, sobre todo, brindan esa pisada suave y cómoda que tanto se busca en un calzado, además tiene un despegue energizante que hace que cada paso se sienta más ligero, perfectas para usarlas por horas. Están pensadas para personas reales con rutinas reales que saben que no es necesario renunciar al estilo.
Los must haves
¿Lo mejor? Hacen match con cualquier estilo de vida. Son perfectas para madres modernas, artistas, empresarios o creadores de contenido. Y para mostrar toda su versatilidad, Skechers reunió a personalidades del medio para mostrar cinco outfits ideales para esta temporada.
Outfit 1 – Elegancia casual
Juan Carlos Rey de Castro combina un pantalón drill con un polo de algodón cuello redondo, blazer plomo y Glide Step Slip Ins manos libres. Un look perfecto para reuniones de trabajo casuales o citas donde se busca proyectar estilo sin perder comodidad.
Outfit 2 – Versatilidad urbana
Para días dinámicos, Juan Carlos opta por un jogger negro con polo básico blanco y Glide Step Slip-Ins manos libres, un conjunto que se adapta fácilmente a cualquier blazer, casaca o cárdigan. Ideal para quienes buscan practicidad con un toque moderno.
Outfit 3 – Femenino con carácter
María Pía apuesta por una falda combinada con polo o blusa y un blazer o casaca ligera, sumando sus Glide Step Slip-Ins manos libres. Este look es ideal para actividades académicas, presentaciones o reuniones donde la comodidad se mezcla con un estilo femenino sofisticado.
Outfit 4 – Casual relajado
Un jean, un body y una chompa o casaca larga forman la base del look de María Pía, complementado con Glide Step Slip-Ins manos libres. Una propuesta fresca y funcional para paseos de fin de semana, tardes con amigos o actividades casuales.
Outfit 5 – Sofisticación en movimiento
Perfecto para un brunch o una salida casual. María Pía opta por un vestido fluido que se equilibra con Glide Step Slip-Ins manos libres en color blanco, logrando un balance entre elegancia y movimiento.
Con estos cinco estilos, María Pía y Juan Carlos Rey de Castro demuestran que Glide-Step es la zapatilla perfecta para quienes buscan movimiento, versatilidad y moda sin sacrificar comodidad.
Como ves, la comodidad no se sacrifica, pero el estilo tampoco. ¿Qué esperas para elegir las Glide Step Slip-Ins manos libres y la ropa que mejor vaya con tu rutina diaria? Descubre más modelos imperdibles en la cuenta de Instagram @skechersperu.
