Días después de que Disney lanzó su servicio de transmisión (Disney+), Netflix anunció una asociación de varios años con Nickelodeon.

La asociación producirá películas animadas originales y series de televisión basadas en personajes existentes de Nickelodeon e ideas completamente nuevas, según un comunicado de Netflix. Los espectáculos basados ​​en personajes completamente nuevos también son parte del acuerdo.

“Nickelodeon ha generado decenas de personajes que los niños adoran, y esperamos contar historias totalmente originales que se vuelvan a imaginar y expandan en los mundos que habitan”, dijo Melissa Cobb, vicepresidenta de animación original de Netflix.

Las compañías no dieron detalles sobre los personajes, el número de espectáculos o cuántos años duraría la alianza. Sin embargo, según dos personas familiarizadas con el tema indicaron a The New York Times, la asociación implica un proyecto musical basado en el personaje Calamardo, de la serie Bob Esponja. Las fuentes, además, dijeron que el acuerdo general valía más de US$200 millones para Nickelodeon.

La asociación ya ha producido especiales como “Rocko’s Modern Life: Static Cling” e “Invader Zim: Enter the Florpus”. Los siguientes son especiales basados ​​en “The Loud House” y “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles”, dijo Netflix.

El objetivo es “encontrar nuevas voces y traer historias audaces a nuestra audiencia global en Netflix”, dijo la compañía.

Netflix dijo que el contenido creado a partir de la nueva asociación con Nickelodeon es para niños y familias de todo el mundo.

“El siguiente paso adelante de Nickelodeon es seguir expandiéndose más allá de las plataformas lineales, y nuestra asociación de contenido más amplia con Netflix es un camino clave hacia ese objetivo”, dijo Brian Robbins, presidente de Nickelodeon.