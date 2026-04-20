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Resumen

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Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza a Chiclayo como un potencial hub regional en el norte. | Foto: Andina.
Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza a Chiclayo como un potencial hub regional en el norte. | Foto: Andina.
Por Evans Avendaño

La infraestructura no es un fin en sí misma, sino un medio indispensable para elevar la productividad, dinamizar la inversión y generar riqueza. Sin embargo, en el Perú, desarrollar un proyecto de ampliación aeroportuaria puede tomar casi una década. La excesiva regulación y los incentivos institucionales adversos para la toma de decisiones por parte del sector público suelen retrasar obras que son clave para el desarrollo. En ese contexto, cualquier avance es un hito que debe celebrarse.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.