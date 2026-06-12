En su libro “The Birth of Plenty”, William J. Bernstein sostiene que la prosperidad económica no es un evento fortuito, sino el resultado de la implementación simultánea de cuatro factores institucionales clave. Estos pilares explican por qué las naciones que los han adoptado han logrado mejorar drásticamente los estándares de vida de sus ciudadanos y alcanzar una senda de crecimiento continuo una vez que se codifica en la cultura de una nación.

El primer factor son los derechos de propiedad. La seguridad jurídica sobre la propiedad física e intelectual es el incentivo supremo para la innovación y el trabajo. Sin la certeza de que el fruto del esfuerzo individual no será confiscado arbitrariamente por el Estado o violentado por criminales, el ciudadano carece de motivos para producir más allá de sus necesidades inmediatas. Un sistema robusto de derechos de propiedad, respaldado por un estado de derecho, garantiza que el capital se oriente hacia fines productivos.

El racionalismo científico constituye el segundo pilar, proporcionando el marco intelectual indispensable para el desarrollo de ideas. Este factor impulsa la eficiencia al someter dichas ideas al escrutinio empírico dado por la observación y experimentación del método deductivo. Al aplicar dicho método a la industria, se logra un aumento constante en la productividad, lo que permite que el conocimiento acumulado se convierta en una ventaja competitiva.

Como tercer componente, los mercados de capitales son el engranaje que financia el progreso. Dado que casi ningún emprendedor posee los recursos para producir a gran escala, un sistema financiero robusto y confiable es vital para conectar el ahorro con la inversión. Estos mercados no solo proveen liquidez, sino que diversifican el riesgo y reducen el costo del capital. Al permitir una asignación racional de recursos escasos hacia proyectos de alto valor agregado, los mercados de capital multiplican las tasas de capitalización y aceleran el crecimiento económico.

Finalmente, la eficiencia económica depende de la velocidad con la que fluye la información y se trasladan las mercancías. Reducir la brecha de conectividad disminuye los costos transaccionales y permite que las empresas alcancen economías de escala. La conectividad que brinda la inversión en infraestructura pública expande los mercados, fomenta la competencia y asegura que las señales de precios se transmitan instantáneamente, coordinando la actividad económica de manera óptima.

En este contexto, la cartera de inversiones de Aeropuertos del Perú, la cual supera los US$1.600 millones, es una pieza fundamental del cuarto factor descrito por Bernstein. Dicha infraestructura aeroportuaria regional es un motor estratégico para la competitividad, integración y desarrollo económico de las regiones del país. Es imperativo que el nuevo gobierno priorice la ejecución de estos proyectos, simplificando la “maraña regulatoria” que hoy los ralentiza. ¡Por un Estado que facilite la infraestructura!