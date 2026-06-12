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Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza los pilares de la prosperidad: el camino al desarrollo.
Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza los pilares de la prosperidad: el camino al desarrollo.
/ HUGO PEREZ
Por Evans Avendaño

En su libro “The Birth of Plenty”, William J. Bernstein sostiene que la prosperidad económica no es un evento fortuito, sino el resultado de la implementación simultánea de cuatro factores institucionales clave. Estos pilares explican por qué las naciones que los han adoptado han logrado mejorar drásticamente los estándares de vida de sus ciudadanos y alcanzar una senda de crecimiento continuo una vez que se codifica en la cultura de una nación.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.