El Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se conmemora cada 15 de marzo, es más que una fecha simbólica: es un recordatorio de que el mercado ha cambiado de manera estructural. Hoy, el derecho más relevante del consumidor es ser verdaderamente escuchado.

El consumidor actual no solo evalúa calidad. Evalúa la coherencia. Busca marcas que lo representen, que comprendan su contexto y que le aporten valor real a su vida cotidiana. Exige transparencia, empatía, innovación con sentido y un propósito claro detrás de cada propuesta. Las empresas que entiendan esta nueva dinámica no solo estarán respondiendo a una demanda social; estarán construyendo las bases de su sostenibilidad en el largo plazo.

Estamos frente a un consumidor más informado, más selectivo y profundamente conectado con su bienestar integral. En los distintos mercados donde operamos como grupo, observamos un cambio estructural en el consumo: la decisión ya no se define únicamente por un sabor o la conveniencia. Las personas buscan propuestas que aporten bienestar, funcionalidad y coherencia, con estilos de vida más activos y conscientes.

Nuestro reciente “Estudio de Innovación, Tendencias y Espacios de Consumo – LATAM y Asia”, realizado con consumidores de seis países, confirma esta transformación. Detectamos que las preocupaciones vinculadas a la salud se han diversificado y sofisticado. El bienestar ya no se concentra en un único objetivo, sino que abarca distintas dimensiones del cuidado personal, lo que redefine las oportunidades de innovación para la industria.

Asimismo, observamos una preferencia creciente por propuestas asociadas a ingredientes naturales y beneficios concretos, mientras que existe un mayor cuestionamiento hacia componentes percibidos como artificiales. Eso quiere decir que la confianza, la claridad en la información y la percepción de respaldo se vuelven factores determinantes en la decisión de compra.

Otro eje clave es la sostenibilidad. La sensibilidad frente al impacto en el entorno social o ambiental influye cada vez más en la elección de marca y obliga a las empresas a integrar este compromiso de manera transversal.

¿Qué implica esto para las compañías? Primero, escuchar de forma permanente, combinando análisis de datos con cercanía real al consumidor. Entender no solo qué compra, sino qué lo motiva y qué barreras enfrenta.

Segundo, innovar con propósito. Hoy la innovación no se limita al lanzamiento de un nuevo producto, sino que implica repensar portafolios, formatos, ocasiones de consumo y propuestas de valor completas. Y tercero, construir confianza a través de transparencia, coherencia y consistencia en el tiempo.

El consumidor ha cambiado, y seguirá cambiando. Adaptarse no es solo una decisión estratégica; es una responsabilidad. Las empresas que comprendan esta nueva dinámica estarán mejor preparadas para construir marcas relevantes, cercanas y sostenibles en el largo plazo.