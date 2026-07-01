Las Fiestas Patrias nos invitan a mirar al Perú con orgullo, pero también con responsabilidad. Es un momento para reconocer lo que hemos logrado como país y, sobre todo, para preguntarnos qué necesitamos hacer para construir el futuro que todos queremos.

En una sociedad tan diversa como la nuestra, es natural que existan diferencias de opinión, prioridades e intereses. Sin embargo, los países que avanzan de manera sostenida suelen compartir una característica común: la capacidad de construir consensos alrededor de objetivos fundamentales.

El crecimiento económico, la generación de empleo formal, la reducción de brechas sociales, el fortalecimiento de la educación y la promoción de la inversión son algunos de esos objetivos que deberían convocarnos más allá de cualquier diferencia. Porque cuando existe una visión compartida, resulta más fácil generar confianza, atraer inversiones y crear oportunidades para millones de personas.

El Perú ha demostrado en distintos momentos de su historia que es capaz de alcanzar grandes metas cuando trabaja unido. Lo vimos en etapas de expansión económica que permitieron reducir la pobreza, fortalecer sectores productivos y posicionar al país como un actor relevante en distintas industrias. Detrás de esos avances siempre hubo algo en común: la articulación de esfuerzos entre el Estado, el sector privado, la academia, las comunidades y la sociedad civil.

Hoy el desafío es recuperar esa capacidad de encuentro. En un contexto global cada vez más competitivo, no podemos permitir que las diferencias nos alejen de los temas verdaderamente importantes. Necesitamos generar condiciones que impulsen la inversión, promuevan la innovación y fortalezcan la productividad, porque son estos factores los que permiten crear empleo sostenible y mejorar la calidad de vida.

Construir consensos no significa pensar igual. Significa reconocer que existen causas superiores que requieren compromiso colectivo. Es entender que el desarrollo del país depende de la capacidad de trabajar juntos, incluso cuando existen visiones distintas sobre el camino para lograrlo.

Desde el sector empresarial también tenemos una responsabilidad en ese proceso. Debemos contribuir al crecimiento económico, generar oportunidades, fortalecer cadenas de valor y apostar por un desarrollo que beneficie a más peruanos.

Este año, cuando AJE cumple 38 años de historia, reafirmamos nuestra convicción de que el progreso se construye sumando esfuerzos. Nuestra propia experiencia nos ha enseñado que los grandes resultados nunca son producto de una sola persona, sino del trabajo conjunto de miles de personas que comparten un propósito.

Quizá el mayor desafío en estas Fiestas Patrias no sea preguntarnos qué país tenemos, sino qué país estamos dispuestos a construir juntos.