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Resumen

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Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza el valor de construir consensos.
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza el valor de construir consensos.
Por Augusto Bauer

Las Fiestas Patrias nos invitan a mirar al Perú con orgullo, pero también con responsabilidad. Es un momento para reconocer lo que hemos logrado como país y, sobre todo, para preguntarnos qué necesitamos hacer para construir el futuro que todos queremos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.