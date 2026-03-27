Hay variables que no vemos cuando compramos un pasaje, pero que definen cuánto cuesta volar. El combustible es una de ellas y no depende del aeropuerto, sino de lo que ocurre en el mundo.

Cuando hay tensiones geopolíticas o cambios en los mercados energéticos, el impacto en la aviación es casi inmediato. No es menor. Según la industria, entre el 30% y el 40% de los costos operativos de una aerolínea están asociados al combustible, lo que lo convierte en uno de los factores más importantes de la estructura de costos.

Este es un fenómeno global que afecta al transporte en general. Cuando sube el precio del combustible, aumentan los costos operativos, parte de ese incremento se traslada a las tarifas, la demanda se ajusta y, con ello, también la conectividad. Es una cadena que impacta directamente en la dinámica del sector y en las decisiones de viaje.

La industria conoce bien esa dinámica. No es la primera vez que enfrenta ciclos de volatilidad. Por eso la respuesta suele ser técnica: optimizar rutas, mejorar eficiencia, incorporar aeronaves más eficientes y ajustar la operación en tiempo real. Hoy, los aviones de nueva generación reducen el consumo por pasajero en más de 20%, lo que ha permitido sostener niveles de eficiencia incluso en escenarios más exigentes.

Pero hay un punto claro. No todo se juega en la eficiencia interna. El entorno también marca la diferencia, sobre todo en momentos de presión externa y cambios en el contexto internacional.

En el Perú, esta discusión llega en un momento clave. El país apuesta por consolidar a Lima como hub regional con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Competir, sin embargo, no depende solo de infraestructura, sino también de costos y de las condiciones que se generen para atraer mayor conectividad.

Para que eso ocurra, las condiciones tienen que acompañar. Distintas estimaciones advierten que si no se mantienen condiciones competitivas en costos, el país podría perder parte de su potencial de crecimiento en tráfico aéreo frente a otros mercados de la región.

En ese contexto hay elementos que deben evaluarse con cuidado. En el caso peruano, la TUUA forma parte de esa ecuación. Sumada a un escenario internacional de altos costos de combustible, puede afectar de manera importante el tráfico aéreo, la demanda y la conectividad del país.

En los últimos años, el Perú ha mostrado un crecimiento sostenido en transporte aéreo. El aeropuerto Jorge Chávez movilizó más de 25 millones de pasajeros en 2025, reflejo de una mayor demanda y de un entorno que ha permitido expandir la conectividad.

Sostener ese crecimiento en un contexto más exigente implica mirar ambos frentes. La industria seguirá ajustando su operación y ganando eficiencia. Pero el precio que paga el pasajero y la conectividad también dependerán de las condiciones locales.

Al final, más allá de los ciclos del petróleo, la pregunta es clara. Si el Perú quiere consolidarse como hub regional, necesita más que infraestructura y reglas que acompañen ese objetivo. De lo contrario, el riesgo es pagar más por volar y perder espacio en un mercado cada vez más competitivo.