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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza los costos globales.
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza los costos globales.
Por Estuardo Ortiz

Hay variables que no vemos cuando compramos un pasaje, pero que definen cuánto cuesta volar. El combustible es una de ellas y no depende del aeropuerto, sino de lo que ocurre en el mundo.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.