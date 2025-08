La TV sin acta de defunción

Recuerdo que de niño cuando llegaba de viaje a algún país, lo primero que hacía era correr a prender la tele. Creo que esa costumbre, que aún mantengo, nacía de la emoción por descubrir una cultura diferente y encender la pantalla del cuarto del hotel era mi ventana inmediata. De alguna manera los comerciales de las diferentes marcas, para mí, eran como una radiografía de la sociedad que visitaba.

Varias décadas después, hoy como publicista y marketero, sigo pensando que la televisión como medio es indispensable para que una marca sea trascendente tanto emocional como comercialmente.

Sin embargo, es innegable que su protagonismo ha sido opacado de manera contundente por los medios digitales. El adictivo consumo imparable de TikTok, YouTube, Instagram y Whatsapp, ha relegado a la TV a tal punto que ya en más de una reunión con clientes escucho el comentario de que la televisión “ya fue, ya nadie la ve”, y por ende, reclaman para que la incluyen en los planes de medios.Nada más equivocado.

Es innegable que las plataformas digitales han sobrepasado a la TV en importancia y en acumulación de inversión publicitaria, pero descartarla tan rápido y por experiencias personales y subjetivas es un grave error. En el Perú la televisión sigue siendo un pilar fundamental en la publicidad, a pesar de las opiniones que afirman lo contrario.

Por ejemplo, si eres una marca nueva que entra al mercado o vas a lanzar una promoción masiva, ningún medio puede llegar a la mayor cantidad de audiencia en el menor tiempo que la TV.

Pero quizá el factor más importante que logra la TV mejor que ningún otro medio es la conexión emocional. Los directores de grandes marcas globales como Procter & Gamble, Coca-Cola y Mc Donald’s afirman que la televisión es indispensable para construir un vínculo emocional con sus consumidores. La manera en que se cuenta una idea creativa, a través de las imágenes, la actuación, el audio, el tratamiento visual, tiene un impacto muy difícil de replicar en plataformas digitales. Un claro ejemplo es la inversión millonaria que hacen las marcas para estar en la tanda comercial del Super Bowl en Estados Unidos. Simon Sinek, conocido gurú del marketing dice: “las marcas que logran comunicar su por qué de manera efectiva en televisión pueden inspirar lealtad y confianza a largo plazo”.

No vayan a pensar que no soy creyente de los medios digitales, nada más alejado de la realidad. Soy adicto a TikTok y feliz interactuando con la Alexa que me regaló por mi santo mi hija Nicole. Y hoy ninguna marca, grande o chica, puede darse el lujo de no tener presencia a nivel digital. Mi reflexión es -en medio de la euforia de los influencers, podcasts, tiktoks, youtubers, y trends-, si tu marca necesita conectar emocionalmente, darse a conocer en poco tiempo, generar rotación en el punto de venta a nivel nacional, o impulsar un cambio positivo en la sociedad, no des por “muerta” la TV. Sigue siendo una ventana potente para que tu marca se vea y trascienda.