Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza la educación peruana | Foto: Minedu
Alejandro Pérez–Reyes, CFO de Credicorp y del BCP, analiza la educación peruana | Foto: Minedu
Por Alejandro Pérez-Reyes

Tan amplio como el potencial y las oportunidades del país es el conjunto de tareas urgentes que deberá enfrentar el próximo gobierno. Una realidad que no solo supone, para los candidatos, el reto de presentar adecuadamente sus propuestas y demostrar cuán conscientes están de todo con lo que tendrán que lidiar, sino que también interpela a los votantes, que deberemos procurar elegir autoridades capaces de ofrecer soluciones a temas clave como la seguridad ciudadana, la brecha de infraestructura, la situación de la salud y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.