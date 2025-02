Hace unas semanas durante la premiación de los Globos de Oro, estoy segura de que más de uno, incluida la protagonista, fuimos sorprendidos con la premiación de Demi Moore como mejor actriz principal; así como por su nominación al Oscar (por primera vez en más de 40 años de trayectoria como actriz) por su papel en “La Sustancia”. Considero que la actuación de Moore merecía el reconocimiento otorgado, no solo por su desempeño como actriz sino porque fue capaz de transmitirle al espectador el mensaje que está detrás de una película particular, con efectos especiales y mucho maquillaje.

En mi opinión, lo sorprendente de este reconocimiento es el hecho de que se trata de una mujer de más de 60 años que, aunque no los aparenta, no parece ser el estándar de lo que ha venido ocurriendo en Hollywood en los últimos años. Lo cierto es que las actrices de cierta edad, no tan jóvenes ni tan bonitas, difícilmente podrían conseguir un papel protagónico y mucho menos, recibir un premio por su actuación (salvo algunas excepciones que confirman la regla). ¿Será que en Hollywood han empezado a ver más allá reconociendo, finalmente, el talento de manera objetiva?

Independientemente de lo que pueda estar pasando en Hollywood, lo ocurrido me hizo reflexionar sobre lo que pasa con el talento femenino en nuestro sector. No es un secreto para nadie que la industria de los hidrocarburos es un sector predominantemente masculino. Esto se debe, entre otras razones, a que no existen muchas mujeres especialistas en carreras STEM afines a la industria, no porque no sean capaces, por supuesto que lo son, sino porque aún hay muy pocas que se han atrevido a intentarlo. Es una realidad que en muchos casos los propios padres limitan los sueños de sus hijas, encasillándolas en roles “exclusivos para mujeres”. Aún estamos en el proceso de educar a nuestras niñas para que sepan que pueden hacer y ser lo que deseen. Pero también es importante que el entorno apoye ese pensamiento y sea capaz de ver el talento más allá del género. Por eso es que así como en el entorno familiar es importante el respaldo de los padres, en el ámbito laboral es esencial el apoyo y reconocimiento de los líderes.

Efectivamente, como lo dijo America Ferrera en su monólogo en la película Barbie, “es literalmente imposible ser mujer”, puesto que cumplir con lo que se espera de una mujer no es real, pero la parte más difícil es que muchas veces somos nosotras mismas quienes en nuestro inconsciente seguimos pensando que lo que somos o hacemos “no es suficiente”, por ello creo que en lugar de angustiarnos y sufrir porque no hemos logrado lo deseado, debemos aceptar que podemos hacerlo bien, tener fe en nosotras, reconocer que estamos a nivel para competir con otros y continuar avanzando a paso firme.