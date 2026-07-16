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Resumen

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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza desregular para formalizar. | Foto: Andina/ Referencial.
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza desregular para formalizar. | Foto: Andina/ Referencial.
Por María Julia Aybar

El próximo Gobierno heredará un desafío que el Perú arrastra desde hace décadas: una informalidad que afecta la productividad, desalienta la inversión y perpetúa la pobreza. Tal vez estamos mirando el problema desde el ángulo equivocado. ¿Si la pregunta no fuera cómo combatir la informalidad, sino por qué la formalidad sigue siendo una gran barrera?

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.