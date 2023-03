En el 2022 Perú fue el primer exportador mundial de arándanos con US$ 1,362 millones 740 mil, superando a EE.UU., España, Canadá, Países Bajos y Marruecos, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Nuestro país se mantuvo en esa posición privilegiada por cuarto año consecutivo. En el 2021 los envíos alcanzaron los US$ 1,221 millones, lo que implicó un crecimiento de 172% en comparación con el 2020.

“Este buen desempeño es el resultado de más de 10 años de inversión por parte de las empresas. Tenemos una producción que esperamos siga creciendo, para lo cual se necesita un marco jurídico estable que realmente promueva la actividad privada”, manifestó la jefa de ADEX Consulting, Lizbeth Pumasunco.

En los últimos años se incrementaron las regiones y las hectáreas cultivadas. Hacia el 2016 destacaba La Libertad con más de 1.700 hectáreas, seguida de Lima, Lambayeque, Áncash, Ica y Cajamarca, pero ante la demanda mundial, se sumaron otras como Piura y Moquegua.

Lo mismo ocurre con el número de variedades, actualmente son más de 65, aunque las más importantes son Ventura y Biloxi que representan alrededor del 58% del total. Otras son Rocío, Emerald, Sekoya Pop, Atlas Blue y Sekoya Beauty.

El gremio resaltó la importancia de continuar el trabajo conjunto entre el sector público y privado con la organización de misiones comerciales a ferias internacionales y la organización de certámenes cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los integrantes de las diversas cadenas productivas.

En ese sentido, la presidenta del Comité de Agroindustria, Alimentos y Bebidas de ADEX, Amanda Gallegos Inquiltupa, dio detalles del 21° Almuerzo Agroexportador, a realizarse el próximo 13 de abril en el Swissôtel Lima.

“Contará con la presencia de expositores peruanos y extranjeros, quienes abordarán temas vinculados a la inocuidad, nuevos productos, tendencia de mercados, tecnologías y otros aspectos”, comentó.

Cifras a enero

Se debe señalar que, si bien entre agosto y diciembre se registran los mayores despachos de este berrie, en enero sumaron US$ 72 millones 624 mil, logrando un crecimiento de 4% respecto al mismo mes del 2022 cuando el monto ascendió a US$ 69 millones 751 mil.

Los arándanos peruanos llegaron a 25 destinos en enero último. El líder fue EE.UU. con US$ 31 millones 317 mil. Si bien su demanda cayó -7-9%, logró una representación del 51.4%. En segundo lugar estuvo Países Bajos (US$ 19 millones 589 mil) con una participación de 27% y un alza de 10.5%.

Completaron el top ten Reino Unido (US$ 6 millones 100 mil), China (US$ 5 millones 916 mil), Hong Kong (US$ 2 millones 090 mil), Tailandia, Irlanda, España, Israel y Brasil. De este grupo, el último presentó el incremento más alto (1572.1%).