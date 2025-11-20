Los envíos de pesca para consumo humano directo y acuicultura, entre enero y septiembre del 2025, sumaron US$1.706 millones 550 mil, reflejando un crecimiento de 60,5% respecto al mismo periodo del 2024 (US$1.063 millones 568 mil), reportó la Asociación de Exportadores (Adex).

A fin de mantener esta tendencia positiva, la gerenta de Servicios e Industrias Extractivas del gremio, Lucía Rodríguez Zunino, indicó que desde Adex se promueven mejoras en la regulación y en la predictibilidad de los procesos de fiscalización, en especial aquellas iniciativas legislativas que impulsan la reinversión en tecnología, modernización, genética y generación de empleo formal en esta actividad.

Agregó que se trabaja en propuestas técnicas y espacios de coordinación que permitan fortalecer la trazabilidad, certificaciones sanitarias, sostenibilidad y articulación con la acuicultura amazónica como eje de diversificación productiva.

“Nuestro Comité de Pesca y Acuicultura sostuvo espacios técnicos en la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Pesquero y la Mesa Ejecutiva de Acuicultura, a través de los cuales se trasladaron propuestas sobre formalización, facilitación administrativa e innovación productiva”, apuntó.

Finalmente, Rodríguez Zunino resaltó el impacto de este rubro en la economía nacional, pues según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, generó 175 mil 264 puestos de trabajo (entre directos, indirectos e inducidos) en el último periodo anual (octubre 2024-septiembre 2025).

Adex también resaltó que en estos nueve meses del 2025, el recurso más demandado del sector pesca no tradicional y acuicultura fue la pota (US$1.076 millones 633 mil), con una participación de 63.1% y un crecimiento exponencial de 220,4%, exportándose principalmente en la presentación congelada (cerca de US$1.069 millones). Otras fueron harina residual, seco, fresco y conserva.

Le siguieron los langostinos (US$158 millones 778 mil) con un alza de 14,8% y agrupando el 9,3% del total. Cabe indicar que solo se despachó en su presentación de congelados. En el tercer lugar del ranking se ubicó el atún (US$91 millones 684 mil) con un incremento de 16,8%, seguido de ovas de volador (US$76 millones 950 mil) con un aumento de 25,6% y el jurel (US$58 millones 072 mil) con un retroceso de -47,3%.

Completaron el ranking las conchas de abanico (US$52 millones 457 mil) con una contracción de -24,3%, la anchoveta (poco más de US$45 millones) con una variación negativa de -22,1%, el perico (US$43 millones 648 mil) que cayó -53,2% y la trucha (US$28 millones 368 mil) con un crecimiento de 12,8%.

Los destinos más importantes fueron China (US$521 millones 900 mil), Corea del Sur (US$239 millones 229 mil), España (US$226 millones 497 mil), EE.UU. (US$174 millones 531 mil) y Japón (US$91 millones 437 mil), llegando a un total de 86 países.