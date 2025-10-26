El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó este domingo que viene experimentando problemas en sus canales digitales, afectando el acceso a servicios como Banca Móvil, Banca por Internet, Yape y Telecrédito, según un comunicado difundido por la entidad.

BCP precisó que sus cajeros automáticos y kioskos digitales operan con normalidad, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer los canales digitales lo antes posible. “Pedimos disculpas por los inconvenientes causados”, señaló el banco en el documento.

Usuarios reportaron una nueva caída del aplicativo Yape,

En redes sociales, decenas de usuarios reportaron desde horas de la mañana dificultades para ingresar a sus cuentas, realizar transferencias y pagos, especialmente a través de Yape y la aplicación móvil del banco. En plataformas como X (antes Twitter), los reclamos se volvieron tendencia, con usuarios manifestando su malestar ante las fallas del servicio.

Hasta el momento, el BCP no ha precisado la causa de la interrupción ni el tiempo estimado de recuperación. Sin embargo, aseguró que mantendrá informados a sus clientes una vez que los servicios se restablezcan completamente.