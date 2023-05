El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en el primer trimestre del 2023 la inversión privada se contrajo 12,0 %, resultado explicado principalmente por la contracción en términos reales de la inversión minera (-23,2%) y la caída de la inversión proveniente de otros sectores (-11,0%).

La cifra se atribuye a las paralizaciones y la menor confianza empresarial como consecuencia de los conflictos sociales, así como a la ausencia de nuevos megaproyectos mineros.

Esta caída difiere en 1% de la comentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reportó que la inversión privada en el primer trimestre habría registrado una contracción de 13%.

En el informe macroeconómico del BCR -que muestra además que la actividad económica se contrajo 0,4%– se explica que la caída interanual de la inversión minera se debió principalmente a desembolsos más bajos en planta beneficio, infraestructura y desarrollo y preparación.

Resultados que muestran la inversión privada en el primer trimestre 2023

Por empresas, la menor inversión minera se explicó principalmente por: (i) Anglo American Quellaveco realizó una inversión de US$ 87 millones, representando una caída de US$ 230 millones en comparación al mismo trimestre de 2022, dado que su Unidad Minera Quellaveco entró en operación a finales del tercer trimestre de 2022; (ii) Las Bambas disminuyó su inversión en US$ 26 millones reflejo del menor gasto en su planta de beneficio Las Bambas y las paralizaciones en el Corredor Minero del Sur ; y (iii) Minsur se ubicó en el tercer lugar con US$ 19 millones menos, producto de un menor desembolso en su Planta de Concentración San Rafael y en su acumulación Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael.

En total, la inversión en el sector minero ascendió a US$ 835 millones, monto inferior en US$ 198 millones a lo registrado en el primer trimestre del año previo.

Sectores no mineros

En los sectores no mineros existió una caída del volumen de importaciones de bienes de capital (-10,7%) y también del consumo interno de cemento (-15,4%).

Aceros Arequipa invirtió US$ 24 millones en el primer trimestre, monto menor a los US$ 32 millones desembolsados en el mismo periodo de 2022, los cuales fueron destinados a su centro de distribución en Lurín.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston destinó US$ 20 millones (US$ 8 millones menos respecto a 2022) a incrementar su capacidad de producción y comercialización y a capturar nuevas oportunidades de mercado.

Por su parte, dentro de las empresas que incrementaron su inversión están:

Refinería La Pampilla invirtió US$ 5 millones en el primer trimestre, monto ligeramente mayor al desembolsado en el mismo periodo de 2022, los cuales fueron destinados principalmente a proyectos relacionados a mejoras en seguridad e instalaciones.

Enel Distribución desembolsó US$ 28 millones (US$ 2 millones más que en 2022), debido a un aumento en la ejecución de obras de ampliación y modernización de sus redes, alumbrado público, electrificación de asentamientos humanos, así como para asegurar la calidad y seguridad del suministro.

Enel Generación incrementó su inversión en US$ 6 millones destinados principalmente al mayor mantenimiento de centrales térmicas y equipos, acorde con su plan de inversiones. Luz del Sur aumentó su inversión en US$ 7 millones para el mejoramiento y expansión de su sistema eléctrico.