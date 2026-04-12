Resumen

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A través de un pronunciamiento, el gremio señaló que los problemas detectados —tanto logísticos como tecnológicos— no pueden considerarse hechos aislados, sino que evidencian falencias estructurales en la organización del proceso electoral. (Renato Pajuelo / EFE)
A través de un pronunciamiento, el gremio señaló que los problemas detectados —tanto logísticos como tecnológicos— no pueden considerarse hechos aislados, sino que evidencian falencias estructurales en la organización del proceso electoral. (Renato Pajuelo / EFE)
/ Renato Pajuelo
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su rechazo a las fallas registradas durante la jornada electoral de este domingo 12 de abril y exigió que se determinen responsabilidades claras frente a lo que calificó como deficiencias graves en la gestión del Estado.

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