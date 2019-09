Colombia busca capital peruano y chileno para potenciar zonas francas en su país

El departamento del Atlántico, en Colombia, ha sido escogido como el destino de inversiones de empresas peruanas y chilenas como Oben Group, Parque Arauco y Aje Group. Debido a su ubicación privilegiada, ofrece a las empresas un fácil acceso al mercado interno, al centroamericano y del caribe.

El país cafetero ofrece una serie de incentivos para atraer la inversión extranjera a su país, responsable de más del 20% de su producto bruto interno y cuyos principales socios comerciales son EE.UU., España, Reino Unido y Panamá.

"Hay incentivos tributarios hasta del 100% durante 10 años para empresas industriales extranjeras que quieran invertir en Colombia", señala Juliana Montes, negociadora internacional de Invest in Pereira.

Entre las zonas más promocionadas para captar las inversiones extranjeras, se encuentran las zonas francas, espacios dentro del territorio nacional que gozan de un régimen tributario (de 30% a 20% en impuesto a la renta, por ejemplo) y aduanero especial.

En ellas se busca captar capital en diversos sectores como el agroindustrial, tecnológico, comercial, entre otros, que por la ubicación geoestratégica que poseen estas zonas, se benefician de menores costos logísticos o de transportes.

Entre los casos de éxito que se encuentran operando en este tipo de zonas especiales se encuentran las firmas peruanas: Camposol, Aje, Ransa, Pack Film o Sodimac.

Aje Group, es una de las marcas peruanas que se encuentra actualmente operando en Colombia.

"Colombia es el país latinoamericano con más zonas francas de la región", señala Paola García, vicepresidente de Inversión de ProColombia.

Algunas de las zonas francas en Colombia son la de Barranquilla, La Cayena, Bogotá y del Pacífico.

Actualmente Colombia tiene presencia en 33 mercados y se ubica en el puesto 32 como economía en el mundo y la cuarta de América Latina.

PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN

​Entre las agencias regionales de promoción de inversión que pueden contactar los inversionistas peruanos interesados en invertir en Colombia se encuentran Invest in Pereira, Invest in Armenia, Invest in Manizales y ProBarranquilla.

Estas organizaciones sin fines de lucro son las responsables de informar sobre las ventajas y beneficios que recibirán las firmas extranjeras a la hora de pensar en invertir dentro de sus regiones.

La ciudad de Armenía es la capital del departamento de Quindío, en el oeste de Colombia.

Caldas y su ciudad capital Manizales, es una región que busca atraer a firmas peruanas que busquen recursos humanos de altísima calidad, costos competitivos, buena calidad de vida o aprovechar el potencial de crecimiento económico de la región, por ejemplo.

Por su parte, Armenia, capital del departamento del Quindío, está consolidada como la ciudad n° 1 con menor carga impositiva para las empresas y la n° 2 con mayores facilidades para abrir empresas en Colombia.

"En la última encuesta nacional de logística a nivel Colombia, la ciudad de Pereira se reconoce como una de las más eficiente en términos logísticos con un puntaje de 3,15 puntos, superior al índice general nacional (2,71 puntos)", afirma Montes, representante de Invest in Pereira.

EL DATO

ProColombia, es la agencia encargada de promover la inversión extranjera en Colombia, quien lleva a cabo del 2 al 6 de setiembre una gira de atracción de nuevas inversiones por Perú y Chile, donde participarán cinco regiones del país.