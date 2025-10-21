En el marco de la 63ª edición de CADE Ejecutivos, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre, organizada por IPAE Acción Empresarial, la comunidad de Jóvenes Líderes IPAE tendrá una participación durante el segundo día del foro, con la sesión “La democracia no es solo votar”, en donde se buscará remarcar el papel de las nuevas generaciones en la defensa de la institucionalidad democrática.

El espacio será moderado por Juan Manuel Ostoja, vicepresidente de IPAE Acción Empresarial y presidente del Comité Estratégico de Jóvenes Líderes, y contará con la participación de Jhosely Condori, Miguel Olarte y Estefani Paima, embajadores y miembros de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE Acción Empresarial.

A través de un formato dinámico de diálogo y reflexión, los panelistas abordarán la importancia de una ciudadanía activa, lo relevante que es estar informado, y que se mantenga una actitud vigilante y comprometida para impulsar el crecimiento y bienestar del Perú.

Los jóvenes líderes reflexionarán sobre los retos que enfrentará el país en el contexto electoral del 2026, el papel de la juventud en la lucha contra la desinformación, y la necesidad de construir instituciones sólidas que garanticen libertad, equidad y futuro para todos.

Cabe mencionar que CADE Ejecutivos vuelve a Lima tras 17 años en el Centro de Convenciones de Lima.