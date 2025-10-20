IPAE Acción Empresarial presenta la 63.ª edición de CADE Ejecutivos, que este año se realizará de manera presencial del 4 al 6 de noviembre en Lima, después de 17 años. Bajo el lema “Firmes en la acción, ¡por la patria!”, el evento convocará a líderes del sector privado, autoridades, representantes de la academia y la sociedad civil para poner en agenda propuestas concretas que impulsen el crecimiento y fortalezcan el Estado.

“El Perú vive un momento decisivo que exige liderazgo con firmeza y responsabilidad. En IPAE Acción Empresarial estamos convencidos de que, solo recuperando la autoridad del Estado, fortaleciendo las instituciones y tomando decisiones valientes, podremos encaminar al país hacia el desarrollo. Este foro será una plataforma para construir propuestas concretas y movilizar a los líderes que el Perú necesita. El futuro no se espera, se lidera”, señaló Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

El lanzamiento del foro se realizó gracias al impulso de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en su auditorio académico de San Isidro, con la participación de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, y María Isabel León, presidenta del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2025.

La edición 2025 abordará cinco ejes temáticos estructurales; Crecimiento de la economía, Educación, Justicia, Salud y Seguridad. Desde estos pilares, el foro planteará qué tipo de liderazgo político, institucional y técnico se requiere para restablecer la autoridad del Estado frente al desgobierno, la informalidad y el crimen; establecer un rumbo claro, con instituciones sólidas y reglas predecibles; y tomar decisiones firmes que reactiven la inversión, la generación de empleo y el desarrollo con visión de largo plazo.

“Los grandes desafíos del Perú no pueden seguir postergándose. Esta es una convocatoria a los líderes que quieren actuar, proponer y transformar. El momento de asumir responsabilidades es ahora: el Perú nos necesita firmes en la acción, ¡por la patria!”, afirmó María Isabel León, presidenta del Comité Organizador de CADE Ejecutivos 2025.

Esta edición contará con la participación de: Javier Milei (Argentina), presidente de Argentina*; Bernardo Larraín (Chile), presidente de Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; José Luis Manzano (Argentina), presidente de Integra Holding; Isabel Noboa (Ecuador), presidenta Ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones; Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada del Congreso de los Diputados de España.

Además, participarán Raúl Pérez Reyes, ex ministro de Economía y Finanzas*; José Salardi, economista y extitular del MEF; Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú; Fernando Calmell del Solar, presidente de Asociación de Emprendedores de Perú; Luis Villanueva, presidente de la CGTP, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú; Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE; entre otros.