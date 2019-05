Día de la Madre: El regalo más odiado por las mamás se rehúsa a perder vigencia

(Por Manuel Patiño). Mientras el calendario avanza sin piedad hacia el segundo domingo de mayo, la pregunta surge en la cabeza de todos los peruanos: "¿qué le regalo a mamá?". La respuesta usual se ubica en las tres categorías que generan más ventas por el Día de la Madre: ropa, calzado y electro, según Percy Vigil, gerente general de MegaPlaza.

Lo curioso es que la categoría electro, que abarca los artefactos eléctricos de línea blanca, línea marrón —electrodomésticos relacionados con el mundo de la informática y telecomunicaciones, como televisores— y otros productos, es la más odiada por las madres peruanas.

Según el último reporte de Global Research Marketing (GRM), el 64% de mamás en el país no quiere recibir un electrodoméstico como regalo del Día de la Madre.

"Existe un fenómeno bien curioso. Algunos estudios indican que los hijos 'creen' que a sus madres les gustan ciertas cosas, sin embargo, ellas quisieran otras (lo que sucede es que no lo manifiestan)", señala Benjamín Edwards, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Marketing.

Por ejemplo, añade, los peruanos insisten en comprar flores, cosméticos y productos para el hogar, cuando las madres quieren ropa, calzado y viajes.

LÍNEA BLANCA

La realidad, sin embargo, es diferente, pues los electrodomésticos permanecen entre los favoritos en estas fechas.

De hecho, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta un incremento de 2,5% en las ventas de electrodomésticos por esta fecha, en comparación con el año pasado. Estiman facturar S/1.050 millones en el rubro.

"Este crecimiento se verá impulsado por la categoría de lavadoras. Proyectamos un aumento de 10% este año, luego le siguen los pequeños artefactos", sostiene Carlos Mujica, vicepresidente del gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL.

Pese al continuo crecimiento, la categoría ha perdido participación en los últimos años, debido a la mayor demanda en otras categorías como el rubro tecnológico.

"Hace 10 años no había celulares. Hoy es una categoría importante. Si hay más posibilidades de regalar, la torta se reduce por la mayor cantidad de participantes", apunta Mujica.

Esto no significa que se debilite la categoría de electrodomésticos, pues sucede otro fenómeno al mismo tiempo.

"El crecimiento de la torta no es mayor al crecimiento de mercado. Los segmentos de los NSE más bajos, que antes no podían regalar, ahora ya pueden. No solo tienen acceso a productos a un precio más razonable, sino también al crédito", refiere.

TECNOLOGÍA

La mayor oferta de productos gracias al dinamismo de nuevas categorías ha renovado las opciones para regalos. Uno de los más favorecidos es el rubro tecnológico.

"En Lima probablemente haya un incremento de productos tecnológicos. Pero no tengo evidencias de que la demanda por productos tecnológicos que existe en la capital se vea reflejado en provincias", anota el gerente general de MegaPlaza.

La tendencia y el atractivo de estos productos como smartphones o tablets es real, pero tienen una barrera enorme para despegar: precios elevados.

"Los productos tecnológicos son apreciados, sin duda, pero el precio (un smartphone de alta gama arranca en S/1.500) hace que sea un regalo menos accesible a la mayoría", puntualiza Edwards.