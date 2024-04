El director del IPE, Diego Macera, remarcó que uno de los principales problemas a resolver en una eventual reforma del Sistema de Pensiones Peruano es que su organización y funcionamiento no se condice con la realidad del peruano.

“Hemos construido un sistema de pensiones alrededor de una realidad que no es la de Perú. Como si tuviéramos a la gran mayoría de trabajadores obreros en funciones de 9 am a 5 pm. Cosa que no es cierto. No nos ocupamos de qué pasa con el 70% y ese es el asunto más importante”, aseveró.

El economista presentó, durante el reciente evento “¿Qué ley de reforma de pensiones necesitamos?”, organizado por el Instituto Peruano de Economía, un diagnóstico sobre el sistema previsional peruano y profundizó sobre la pensiones que éste otorga.

“Mientras más años de aporte efectivo tengas, mayor va a ser tu tasa de reemplazo. Tal como fue diseñado el sistema, cuando llegas a 40 años de aporte, tienes una tasa de reemplazo más cercana al 60% de tu último sueldo. Que es lo que se recomienda. Esto se calculó en Chile bajo estos supuestos. Pero hay cosas que te desvían. Por ejemplo, mientras los salarios han ido creciendo rápido, tus aportes iniciales no capitalizan tanto. Pero sin subir los aportes efectivos, simplemente no hay manera de tener mejores pensiones”, explicó.

Entre las propuestas para incentivar la contribución de cara a una pensión, hoy se plantea en espacios como el Congreso el uso del IGV. Sin embargo, en opinión de Macera, este sería regresivo.

“¿Esto va a ayudar en la formalidad? Podría ser. Lo que sí sabemos es que será un sistema regresivo. ¿Se puede poner topes a la regresividad? Puede ser, pero el gran tema es que las personas de menos ingresos aportan muy poco IGV. Y a eso debemos considerar que parte del consumo formal está exento de IGV. Es un camino complicado”, señaló.

Mayor competencia

Durante el conversatorio, Galantino Gallo, Gerente General de Prima AFP habló sobre la necesidad de regresarle el carácter previsional al SPP. “Antes que ver cómo modernizar el Sistema Privado de Pensiones, debemos regresarle su carácter previsional. Hoy hablamos de retiros, pero el 95,5% realmente lo que está haciendo es destruir el propósito del sistema, el cual es proveer una protección social cuando uno ya no pueda trabajar”, destacó. Coincidió con ello David Tuesta, exministro de Economía, quien dijo que se necesita retomar “los conceptos originales de previsión y que se elimine el 95,5%″.

Por su parte, Elio Sánchez coincidió en que uno de los principales retos del sistema es hacerlo “integral” y, en referencia a la pensión mínima, precisó que “se necesita un piso, una protección mínima y generar un ahorro individual y obligatorio”.

Evento IPE sobre sistema previsional peruano. (Foto: Difusión)

Según Gallo, implementar una pensión mínima para todos “genera un incentivo a aquel joven que piensa que no puede llegar nunca a tener una pensión”. “Si bien implica un gasto un gasto fiscal, tenemos que ponernos un objetivo que beneficie a la mayoría de los peruanos”, resaltó

Para el CEO de Prima AFP, también es clave generar mayor competencia en el mercado. “Es importante abrir las puertas y traer nuevos partícipes que puedan traer propuestas de valor diferenciadas con innovación, beneficios, mejor servicio al cliente o rentabilidad. No solo se trata de competir con comisiones”, acotó.