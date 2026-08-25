El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3420 a S/3,3460. (Foto: GEC)
El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3420 a S/3,3460. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3430, registrando una caída de 0,12% frente al cierre previo, en un contexto de ligero debilitamiento global, con el DXY retrocediendo 0,06%. Durante la mañana, el tipo de cambio llegó a S/3,3420, alcanzando niveles mínimos del año.

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