El precio del dólar cerró la sesión en S/3,3430, registrando una caída de 0,12% frente al cierre previo, en un contexto de ligero debilitamiento global, con el DXY retrocediendo 0,06%. Durante la mañana, el tipo de cambio llegó a S/3,3420, alcanzando niveles mínimos del año.

“Los inversionistas mantienen una postura prudente frente a la próxima decisión de política monetaria, con el mercado aún dividido respecto a un eventual movimiento de tasas en septiembre. La atención se sitúa en los datos de inflación (PCE) y actividad económica (GDP) del segundo trimestre de EE. UU. que se publicarán mañana, así como en las declaraciones de miembros de la Fed del viernes”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Huayta indicó que el cobre avanzó 1,37% hasta US$6,79 por libra, mientras el oro se mantuvo prácticamente estable en US$4.649 por onza y la plata retrocedió 0,13% hasta US$68,84. En tanto, el WTI cayó 3.39% hasta US$82,13 por barril. En Latinoamérica, el peso colombiano (-1,09%) registró la mayor depreciación, mientras el real brasileño (+0,16%), el sol peruano (+0,12%) y el peso mexicano (+0,06%) mostraron un mejor desempeño.

En el mercado local, el especialista explicó que los flujos corporativos, favorecidos por los niveles de los metales, sumaron volumen a las negociaciones desde el lado de la oferta, al igual que los agentes extranjeros con apetito de inversión en activos de renta fija locales. Los fondos de pensiones registraron flujos mixtos, mientras el Banco Central de Reserva (BCR) intervino con un Swap Cambiario Compra por S/400 millones, mitigando parcialmente la caída. El soporte técnico se mantiene entre S/3,3400 y S/3,3420.

Por su parte, Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, indicó que durante la jornada demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta vino principalmente del BCR, que intervino mediante Swaps Cambiario Compra por S/400 millones, a una tasa promedio de 3,01%.

El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3420 a S/3,3460, con un volumen negociado de US$144 millones a un precio promedio de 3.3429. Además, Scotiabank proyectó que el BCR mantendrá la tasa de referencia en 4,25% durante el resto de 2026, al considerar que los recientes choques inflacionarios son principalmente transitorios y externos. Sin embargo, advierte que El Niño o una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente podrían llevar a nuevas subidas si generan presiones persistentes sobre la inflación y sus expectativas.

Hungría proyecta un déficit fiscal equivalente al 7,5% del PBI en 2026, afectado por los costos de una fuerte sequía, la crisis energética y desequilibrios fiscales previos. Aunque el Gobierno aplicará medidas de ahorro, parte importante de esos recursos se destinará a un fondo de emergencia, mientras la deuda pública subiría hasta 77,5% del PBI.