El precio del dólar para este jueves 5 de marzo cerró en S/3,45 aumentando 370 puntos básicos con respecto al miércoles que cerró en S/3,413, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada, la demanda provino de empresas no residentes. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,423 y un nivel máximo de S/3,45. Además, en el mercado se negociaron US$603 millones a un precio promedio de S/3,4353. Asimismo, hoy vencieron 200 millones en Swap cambiario venta y se colocaron S/900 millones en Swap cambiario venta a 3 y 6 meses.

De acuerdo con Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, el atractivo del dólar estadounidense como refugio se sigue viendo reforzado por un repunte en los precios del petróleo causado por la escalada del conflicto en Irán.

Por otra parte, comentó Asencios, que el empleo del sector privado en Estados Unidos sorprendió al alza en febrero, luego de que el informe de ADP mostrará la creación de 63 mil puestos de trabajo, superando ampliamente los 50 mil esperados y los 11 mil registrados el mes previo. “El resultado refleja una recuperación del mercado laboral y refuerza las señales de estabilidad en la actividad económica”, explicó.

Respecto al reciente incremento del tipo de cambio, Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de SURA Investments, explicó que responde principalmente a factores externos. “En el actual contexto internacional, marcado por mayores tensiones geopolíticas, se observa un comportamiento típico de los mercados: los inversionistas tienden a refugiarse en activos considerados seguros, como el dólar. Este mayor apetito por la divisa estadounidense genera su fortalecimiento frente a monedas emergentes, incluido el sol”, sostuvo.

Cabe recordar, según comentó Baptista, que durante todo el año pasado y parte del presente el dólar mostró una tendencia a la depreciación, asociada principalmente a preocupaciones fiscales en Estados Unidos. “Ese debilitamiento no solo se dio frente al sol, sino también frente a otras monedas relevantes, como el euro. Sin embargo, cuando surgen eventos puntuales que incrementan la incertidumbre global, como conflictos internacionales, el dólar tiende a apreciarse de manera temporal”, explicó.

En el frente local, según Baptista, también influye de manera importante el comportamiento del precio del cobre. Baptista explicó que el Perú es un exportador relevante de este metal, y cuando su cotización internacional aumenta, como ocurrió el año pasado y parte de este, ingresan más dólares a la economía, lo que tiende a fortalecer al sol y reducir el tipo de cambio. En cambio, cuando el precio del cobre registra una contracción, como ha sucedido recientemente, disminuye ese flujo de divisas y el dólar tiende a apreciarse.

Respecto al nivel actual, complementó el especialista, el tipo de cambio no se ubicaba en estos rangos desde hace aproximadamente dos años. En 2021, por ejemplo, alcanzó niveles de entre S/3,70 y S/3,90. En los dos últimos años, en cambio, se observó una reducción progresiva, en línea con el debilitamiento global del dólar asociado a factores fiscales en Estados Unidos.

El especialista de SURA Investments sostuvo además que la evolución del tipo de cambio dependerá principalmente de factores externos. “En particular, será clave el comportamiento del precio del cobre: si el metal retoma una senda alcista, el ingreso de mayores divisas podría fortalecer nuevamente al sol; si, por el contrario, mantiene una tendencia bajista, podría continuar la presión al alza sobre el dólar”, agregó

Baptista acotó que el contexto internacional seguirá siendo determinante. En escenarios de mayor tensión geopolítica, suele producirse una salida de capitales desde mercados emergentes hacia activos considerados más seguros, como el dólar. Ese flujo refuerza la apreciación de la divisa estadounidense.

Agregó también que el componente político local puede influir, aunque en el escenario actual su peso es menor frente a las variables externas, especialmente el precio de los metales y la incertidumbre global. Finalmente, Baptista destacó el rol del Banco Central de Reserva (BCR), que cuenta con herramientas para atenuar movimientos bruscos del tipo de cambio. “Su intervención no fija un nivel específico, pero sí contribuye a reducir la volatilidad excesiva, permitiendo que los ajustes se den de manera más ordenada, ya sea en una tendencia al alza o a la baja”, subrayó.