Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del jueves, el dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,423 y un nivel máximo de S/3,45. Foto: Andina.
Al cierre del jueves, el dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,423 y un nivel máximo de S/3,45. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 5 de marzo cerró en S/3,45 aumentando 370 puntos básicos con respecto al miércoles que cerró en S/3,413, informó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.