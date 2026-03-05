Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro planteó la opción de tener una planta de regasificación en la costa. (Foto: Cálidda)
El ministro planteó la opción de tener una planta de regasificación en la costa. (Foto: Cálidda)
Por Redacción EC

Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, adelantó que el gobierno proyecta impulsar nuevos proyectos de infraestructura para procesar el gas natural y evitar que, a futuro, se repitan los racionamientos o medidas de emergencia tras la deflagración del gasoducto de Camisea.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.