Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas, adelantó que el gobierno proyecta impulsar nuevos proyectos de infraestructura para procesar el gas natural y evitar que, a futuro, se repitan los racionamientos o medidas de emergencia tras la deflagración del gasoducto de Camisea.

MÁS INFORMACIÓN: MTC dispone que aerolíneas informen a los pasajeros sobre la TUUA y otros cargos desde el momento de la reserva

En conferencia de prensa el ministro señaló que el gas natural es un recurso de alta importancia para el país y, pese a ello, los gobiernos anteriores no han trabajado en la realización de nuevos proyectos para habilitar reservas o contar con plantas de procesamiento.

“Vamos a trabajar en todo lo que nos dé, para dejar expedita la opción de tener una planta de regasificación en la costa, a fin de que nunca más tengamos estos problemas”, señaló el ministro.

Agregó que es necesario conseguir nueva infraestructura de hidrocarburos en el país y lamentó que proyectos planteados décadas atrás, como la construcción de un gasoducto alterno, no hayan sido plasmados en la realidad.

LEE TAMBIÉN: Corpac confirma que el Perú batió récord en número de pasajeros que viajaron por vía aérea en el 2025

“Este no es un tema que se hace de un mes para otro, demora varios años entre la planificación y la ejecución. Impulsemos la posibilidad de instalar una planta regasificadora, lo cual es mucho más conveniente para el Perú y puede ser útil en caso un fenómeno natural u otro imprevisto interrumpa temporalmente el transporte de gas natural”, puntualizó.

Sostuvo además que una planta de regasificación no solo contribuiría al desarrollo económico o al fortalecimiento regional, sino que brinda la posibilidad de contar con reservas adicionales y reduciría los riesgos de racionamiento y de interrupción del suministro para transporte o industria.

“Vamos a retomar este proyecto y en este gobierno, con total responsabilidad, queremos dejar, por lo menos, las bases del concurso o una iniciativa lista para ser trabajada, de manera que el Perú tenga una planta regasificadora de gas y no volvamos a pasar momentos de crisis”, finalizó.