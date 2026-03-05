La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) confirmó que más de 44.7 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en el Perú en el 2025, 2.3 millones más que en el 2024, en el que lo hicieron 42.4 millones de personas que viajaron entre aeropuertos nacionales o desde o hacia algún terminal aéreo internacional.

De acuerdo con la entidad, estas cifras, que representan un incremento interanual de 5.5%, confirman la tendencia sostenida de crecimiento de la demanda del transporte aéreo en el país, impulsada principalmente por la expansión de la economía y del turismo en el Perú.

Del total de pasajeros movilizados en el 2025, que es la más alta de toda la historia de la aviación comercial del Perú, 32.6 millones corresponden a vuelos nacionales, 4.8% más que el 2024, que sumaron 31.1 millones; y 12.1 millones en internacionales, 7.5% más que en el mismo periodo, en el que 11.3 millones de pasajeros volaron desde o hacia un destino internacional.

Cabe resaltar que este crecimiento en el número de pasajeros (5.5%) es mayor que la expansión de la economía peruana, que el 2025 creció 3.44% según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“En relación con los niveles prepandemia, el desempeño del 2025 resulta especialmente significativo. En este último año se movilizaron 11.7 % más pasajeros que en el 2019, cuando se registraron más de 40 millones de viajeros, con lo que se confirma la recuperación plena de la demanda de pasajes aéreos en el país”, señaló Corpac en un comunicado.

Operaciones aéreas aumentan 4,6%

En cuanto a las operaciones aéreas (despegues y aterrizajes), Corpac indicó que durante el 2025 se registraron 476,245, en promedio 1,305 vuelos diarios en todo el territorio nacional, ya sea entre aeropuertos nacionales o desde y hacia algún aeropuerto internacional.

Los vuelos del año pasado son 4.6% mayores respecto al 2024, cuando se contabilizaron 455,531 operaciones. Del total de vuelos del 2025, 394,004 fueron nacionales y 82,241 internacionales. En el 2024, estas cifras alcanzaron las 380,703 y 74,828 operaciones, respectivamente.