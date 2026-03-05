Resumen

Cabe resaltar que este crecimiento en el número de pasajeros (5.5%) es mayor que la expansión de la economía peruana, que el 2025 creció 3.44% según el INEI. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) confirmó que más de 44.7 millones de pasajeros se movilizaron por vía aérea en el Perú en el 2025, 2.3 millones más que en el 2024, en el que lo hicieron 42.4 millones de personas que viajaron entre aeropuertos nacionales o desde o hacia algún terminal aéreo internacional.

