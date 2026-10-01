El precio del dólar cerró este jueves 1 de octubre en S/3,453, con un avance de 0,6% frente a la jornada anterior y alcanzó su mayor nivel desde junio. Durante la sesión, el tipo de cambio mantuvo una tendencia al alza y llegó a tocar los S/3,462, mientras el volumen negociado ascendió a US$498 millones.

“El dólar mantuvo su fortaleza frente a las principales monedas internacionales, en una jornada en la que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron en niveles elevados”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,36%, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a un máximo de 5,342%, nivel no visto desde 2002.

A este escenario se sumó el comportamiento del petróleo, con un avance de 1,27% del WTI ante las tensiones geopolíticas y el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los metales tuvieron un desempeño mixto: el cobre retrocedió 1,31% y el oro 0,22%, mientras la plata avanzó 0,68%. En Latinoamérica, el peso chileno cayó 1,27%, el peso mexicano 0,70%, el sol peruano 0,58% y el real brasileño 0,21%.

En el mercado local, la inflación de septiembre registró un incremento mensual de 0,12%, por debajo del 0,30% esperado, mientras la tasa interanual se ubicó en 4,55%. El dato se conoce antes de la próxima reunión de política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), prevista para la siguiente semana.

“El principal factor de presión sobre el USD/PEN viene siendo el fortalecimiento del dólar a nivel global. A nivel local, los agentes también permanecen atentos a la evolución de las discrepancias entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a la delegación de facultades legislativas y a sus posibles implicancias económicas”, agregó Huayta.

Mientras que Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada se negociaron 499 millones en el mercado spot interbancario, flujos bastante similar a lo visto ayer (490 millones). Asimismo, hubo vencimiento de swap cambiario compra por S/300 millones por parte del BCR los cuales fueron renovados. Adicionalmente se añadieron S/200 millones más a 3 meses. Se observó, en neto, flujo de demanda offshore principalmente.

Torres precisó que la inflación en Perú podría retornar al rango meta del BCR en el primer trimestre del 2027, aunque aumentan los riesgos de que la convergencia sea más lenta por la combinación de petróleo elevado, El Niño y mayores precios de alimentos.

Por otro lado, las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. bajaron a 197 mil la semana terminada el 26 de septiembre, por debajo de las 200 mil esperadas y cerca de mínimos históricos, lo que confirma la resiliencia del mercado laboral. Las solicitudes continuas también descendieron a 1.7 millones, su nivel más bajo desde abril de 2023.

El presidente Donald Trump anunció planes para canalizar US$200 mil millones de inversión de Corea del Sur hacia proyectos energéticos en EE.UU., incluidos una planta eléctrica a gas de US$22.300 millones en Texas, un programa nuclear de US$120.000 millones y el proyecto de GNL de Alaska. Corea del Sur aclaró que aún no ha confirmado su participación en este último y que todas las inversiones dependerán de su viabilidad comercial y cumplimiento de sus procedimientos legales.