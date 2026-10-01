El dólar cerró con un avance de 0,6% frente a la jornada anterior y alcanzó su mayor nivel desde junio. Foto: Jorge Cerdán / GEC)
El dólar cerró con un avance de 0,6% frente a la jornada anterior y alcanzó su mayor nivel desde junio. Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves 1 de octubre en S/3,453, con un avance de 0,6% frente a la jornada anterior y alcanzó su mayor nivel desde junio. Durante la sesión, el tipo de cambio mantuvo una tendencia al alza y llegó a tocar los S/3,462, mientras el volumen negociado ascendió a US$498 millones.

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