Desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio estará vigente la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a cinco productos de la canasta básica familiar, según lo establecido por el Gobierno.

Los productos a los que no se les aplicará el IGV, y por lo tanto recibirían una reducción de 18% en los precios, son: el pollo, huevos frescos de gallina, azúcar, pastas alimenticias y el pan. Si bien la norma entró en vigencia el 1 de mayo, durante esta semana se ha podido apreciar una variación en los costos de ciertos productos en los mercados.

¿Cuánto está el kilo de pollo?

El boletín de comercialización y Precio de Aves del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), publicado este miércoles, registró menores precios del pollo a comparación del mes de abril. El kilo de pollo costaba en promedio S/ 8.12 la semana pasada , pero el miércoles registró un costo de S/ 7.75 por kilo en los minoristas.

En ese sentido, César Santisteban, director de Estadística y Promoción Agraria del Midagri, sostuvo esta semana que el precio del pollo se encontraba en uno de sus niveles más bajos del año.

Cabe recordar, que en meses anteriores, el precio del pollo llegó a superar los S/ 11 el kilo.

No obstante, Julio Favre, Presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), afirmó que la reducción del precio del pollo que se observó en los mercados en los últimos días no responde a la norma que ha exonerado de IGV a algunos alimentos si no a la oferta y demanda.

¿Cuánto cuesta el pan en Lima?

En panaderías de Lima, el precio se mantiene entre 30 y 40 céntimos por unidad, y al parecer, este costo se va a mantener en los días siguientes a pesar de la exoneración. Pero, ¿por qué no ha bajado el precio del pan?

Al respecto, Mario Flores, representante de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), señaló esta semana que la exoneración del IGV no influye directamente en el costo final del producto, ya que existen otros factores que intervienen en la elaboración del pan que no se tienen en cuenta; por ejemplo, gastos de servicio de gas y de energía eléctrica, gasto de personal, gastos de maquinaria, etc.

Adicional a ello, está el elevado costo de los insumos para la elaboración del pan, los cuales han subido por el contexto internacional y hasta la actualidad se han mantenido en esos niveles. “Entonces, ante esta situación nosotros tenemos que mantener el precio que tenemos para respetar la estructura de costos elaborados”, acota Flores.

El representante de Aspan añadió que no podrían reducir el precio del pan, ya que eso depende de los costos directos e directos del sector. Por otro lado, el representante del gremio afirma que el precio del pan no podría subir más, ya que la demanda reduciría y estos sería contraproducente para los negocios.

Otros productos exonerados del IGV

Según el Sistema de Precios y Abastecimientos (Sisap) del Midagri, los precios registrados este viernes 6 de mayo de los otros productos contemplados en la norma, que son el arroz, los fideos y los huevos, no han variado a comparación del 29 de abril.

El arroz corriente tuvo un precio de S/ 2.47 el kilo en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana, mientras que los fideos a granel llegaron a costar S/ 4.40. Ambos productos presentaron una disminución de menos de 10 céntimos.

Por otro lado, el kilo huevos rosados registró este viernes un precio de S/ 6.70, mientras que la semana pasada costaba S/ 6.80, según informó la plataforma del Midagri.

