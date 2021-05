Las exportaciones peruanas sumarían en abril US$ 3,659 millones, un incremento de 96% respecto al mismo mes de 2020, de acuerdo a cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Según el Idexcam, esta información revelaría que los envíos peruanos estarían alcanzando valores exportados antes de iniciarse la pandemia.

Nueve de los 10 principales destinos exportadores presentaron una variación positiva respecto a abril del año anterior: China, Estados Unidos, India, España, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza, Japón y Chile. En tanto, Canadá registró una variación negativa.

En abril los envíos hacia China sumaron US$ 1,144 millones, monto que lo posicionó como el primer destino de nuestras exportaciones y mostró un incremento de 105.96% en relación con abril de 2020.

Le siguió Estados Unidos, destino al que se enviaron US$ 378 millones (+19%); Canadá, US$ 185 millones (-12.68%); India, US$ 175 millones (+127,815%); España; US$ 151 millones (+141.16%); Corea del Sur; US$ 146 millones (+45.85%); Países Bajos, US$ 128 millones (+64.67%); Suiza, US$ 122 millones (+393.08%); Japón, US$ 120 millones (+37.51%); y Chile, US$ 114 millones (+90.33%).

Productos exportados

Entre las 10 principales líneas de producto más exportadas en abril de 2021 se encuentran los minerales de cobre, cuyo valor ascendió a US$ 762 millones, evidenciando un incremento de 97.70%, en relación a abril del año anterior.

Además, las ventas al exterior de oro sumaron US$ 556 millones (+52.07%); seguido de los cátodos de cobre refinado, US$ 213 millones (+29.14%); la harina de pescado, US$ 178 millones (+592.46%); paltas frescas, US$ 147 millones (+66.01%); minerales de hierro, US$ 146 millones (+327.61%); estaño sin alear, US$ 56 millones (+3,373.08%); gas natural licuado, US$ 54.4 millones (+156.76%); minerales de zinc, US$ 54.1 millones (-28.40%); y minerales de plata, US$ 53 millones (+34.16%).

De la misma manera, las cinco principales líneas de producto más exportadas del macro sector tradicional en marzo fueron los minerales de cobre, el oro, los cátodos de cobre refinado, la harina de pescado y los minerales de hierro, cuyas cifras fueron mencionadas en el párrafo anterior.

Por otro lado, las cinco principales líneas de producto exportadas del macro sector no tradicional fueron las paltas frescas, el alambre de cobre refinado (US$ 42.5 millones, +626.22%); la pota congelada (US$ 42.4 millones, +321.84%); otras frutas frescas como las granadas, tunas (US$ 28 millones, +64.41%); y espárragos frescos (US$ 21 millones, +164.89%).

