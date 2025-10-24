A pocos días del inicio del cobro de la TUUA de transferencia para pasajeros en conexión en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los gremios de aerolíneas, turismo y comercio exterior en el Perú han enviado un comunicado dirigido al presidente de la República, José Jerí Oré, al Premier Ernesto Álvarez Miranda, y a los ministros de Estado para solicitarles que se tomen medidas urgentes frente al inminente cobro de la TUUA de transferencia a los pasajeros en conexión internacional, que iniciará LAP, concesionario del aeropuerto, el próximo lunes 27 de octubre.

“Consideramos que su intervención es crucial para que el Estado Peruano ejerza su rol como garante del equilibrio entre el interés público y las condiciones de la concesión aeroportuaria. Este no es un asunto exclusivamente técnico, ni regulatorio: es una decisión que afecta directamente al pasajero, a la atracción del turismo nacional, al comercio internacional y al posicionamiento estratégico del Perú en América Latina”, explican en el documento.

En ese sentido, los gremios plantean que se evalúe, con urgencia y de manera multisectorial, el conjunto de implicancias económicas, operativas y reputacionales que tendrá esta medida si se aplica en la fecha anunciada.

Pasajeros en conexión.

Tal como indicaron en las últimas semanas los gremios del sector aéreo, estos proponen que “se pueda acordar la postergación del cobro hasta que se adopte una decisión informada, viable y consensuada; en un marco de respeto al cumplimiento del contrato de concesión”, agregaron. A su vez, afirman que están a disposición a colaborar técnicamente con todas las partes involucradas para lograr soluciones de sostenibilidad financiera del sistema aeroportuario con el desarrollo del turismo y conectividad.

Dentro de los firmantes del comunicado están Comex, Aetai, Iata, Canatur, Amcham, Apotur. Apavit, entre otras organizaciones.

Como se sabe, la aplicación de la tarifa a pasajeros en conexión -o la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia- en el aeropuerto Jorge Chávez ha estado en el ojo de la tormenta generando discrepancias ente las aerolíneas y el concesionario, Lima Airport (LAP). En particular la tarifa para las conexiones internacionales, que es la que, de acuerdo a lo que informó LAP, empezaría a cobrarse desde este lunes 27.

En el medio de ello, se esperaba conocer la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que hoy lidera Aldo Prieto, como concedente del contrato de concesión del terminal aéreo.

Aldo Prieto Barrera es el nuevo ministro del MTC, del gabinete Álvarez durante el gobierno de José Jerí. Foto: TV Perú

Por el lado de las aerolíneas aseguran que esta tarifa impactará en la competitividad del país como ‘hub’ de la región frente a otros aeropuertos que no la cobran y en su conectividad. De hecho, dos aerolíneas (Latam Perú y Sky) anunciaron la cancelación de dos de sus rutas que venían con menor demanda y el inicio de una hacia Orlando, que-según indican- se verían perjudicadas por este nuevo cobro. Por su parte, LAP afirma que están en su derecho de cobrar esta tarifa que se incluye en la adenda 6 del contrato de concesión, que es parte de lo acordado para recuperar su inversión en el nuevo terminal. Una potestad que tienen, indican, como parte de esta adenda, desde el día que el nuevo terminal inició operaciones, pero que postergaron para que se inicie desde el próximo lunes.

Como han contado tanto las aerolíneas como LAP, hubo reuniones y conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero los constantes cambios de autoridades durante el último tiempo dejaron las conversaciones y posibles acuerdos en espera. Ahora, con un nuevo gobierno y un nuevo titular del MTC, Aldo Prieto, retomaron reuniones con el nuevo ministro tanto LAP, aerolíneas y Ositrán, durante esta última semana.