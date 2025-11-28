Abril Grupo Inmobiliaria informó que decidió aceptar la propuesta de compra presentada por Interbank, que forma parte del grupo Intercorp, por el espacio que albergó a las oficinas de Química Suiza en la urbanización Santa Catalina (La Victoria), donde el grupo inmobiliario tenía la intención de construir la torre “más alta del país”.
- MÁS INFORMACIÓN: La inseguridad y violencia son la principal preocupación de los hogares peruanos para el 2026
La compañía precisó que esta determinación se tomó luego de un riguroso proceso de evaluación interna. Según Abril la operación responde a su estrategia corporativa de gestión de activos y optimización de portafolio, cuyo objetivo es identificar oportunidades que fortalezcan sus operaciones y garanticen una participación sostenible en el mercado.
Newsletter exclusivo para suscriptores
La firma reafirmó, además, su compromiso como empresa de capital íntegramente peruano con el desarrollo del país y la transparencia en sus procesos. Cabe mencionar que el comunicado no precisa el monto por el cual se aceptó la venta de este predio a Intercorp, cuyo edificio corporativo se ubica frente al terreno donde se proyectaba la torre “más alta”.
Vale recordar que la Torre Abril estaba concebida como un proyecto residencial que aspiraba a convertirse en el edificio más alto del Perú, con cerca de 45 pisos y aproximadamente 150 metros de altura, superando a referentes corporativos como el Banco de la Nación y la Torre BBVA.
- PUEDES VER: SBS impulsa mayor competencia en el Sistema Privado de Pensiones con norma que permitirá el ingreso de nuevas entidades
El plan incluía entre 1,700 Y 1,750 unidades de vivienda, orientadas a quienes buscan vivir en el centro de la ciudad de Lima con acceso directo a la Vía Expresa y cercanía a los principales centros financieros.
El proyecto Torre Abril se encontraba en etapa de demolición y preparación de terreno, así como en fase de lanzamiento comercial, sin haber iniciado aún la construcción. La obra estaba programada para comenzar tras el derribo de un edificio con más de 50 años de antigüedad que pertenecía a Química Suiza.
Contenido sugerido
Contenido GEC