Resumen

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Grupo Centenario destacó que su llegada al gremio tiene como objetivo proponer nuevas ideas y tendencias, así como contribuir en la construcción de estándares que beneficien a la industria. FOTO: GEC.
Grupo Centenario destacó que su llegada al gremio tiene como objetivo proponer nuevas ideas y tendencias, así como contribuir en la construcción de estándares que beneficien a la industria. FOTO: GEC.
Por Redacción EC

Grupo Centenario fue anunciado como nuevo integrante de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), organización que articula a empresas líderes del sector inmobiliario y promueve mejores prácticas en el desarrollo de ciudades.

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