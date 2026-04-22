Grupo Centenario fue anunciado como nuevo integrante de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), organización que articula a empresas líderes del sector inmobiliario y promueve mejores prácticas en el desarrollo de ciudades.

La incorporación marca un paso relevante en la participación de la compañía dentro del ecosistema inmobiliario, en un contexto donde la coordinación entre actores resulta clave para impulsar un crecimiento más ordenado.

“El ingreso a CODIP nos permite sumar desde nuestra experiencia y ser parte de un esfuerzo colectivo por fortalecer el sector con una visión de crecimiento formal y ordenado, soportados en estándares de sostenibilidad e integridad. Estamos convencidos que las empresas inmobiliarias no solo deben continuar cerrando la brecha de la desigualdad desarrollando propiedad formal a lo largo y ancho del país, sino que deben hacerlo enfrentando firmemente la corrupción y el lavado de activos”, expresó Eduardo Herrera, CEO de Grupo Centenario.

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Actualmente, el CODIP representa el 85% de la oferta inmobiliaria formal en Lima Metropolitana, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del sector y la articulación entre sus principales actores.

Grupo Centenario destacó que su llegada al gremio tiene como objetivo proponer nuevas ideas y tendencias, así como contribuir en la construcción de estándares que beneficien a la industria. Asimismo, busca seguir impulsando su crecimiento sostenible a lo largo del país, reforzando su rol dentro de la industria.