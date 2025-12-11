G.W. Yichang, empresa peruana, anunció su ingreso al sector retail con Wynk, un nuevo concepto multimarca premium que busca transformar la forma en que los usuarios descubren, prueban y eligen tecnología en el país.

“En Wynk vamos más allá de la tecnología: ofrecemos una experiencia de compra guiada que conecta a las personas con marcas premium que se integran realmente a su estilo de vida. Queremos que el cliente pueda vivir el producto en un entorno similar al de su hogar antes de tomar la decisión”, señaló José-Tomás Céspedes, gerente de Negocio Electrónica de G.W. Yichang.

Wynk apuesta por un formato en el que el cliente vive la tecnología antes de comprarla. Las tiendas incorporan zonas lifestyle ambientadas que recrean espacios reales del hogar, permitiendo interactuar con los productos en contextos cotidianos y naturales.

Los usuarios pueden probar sonido, diseño, funcionalidades y calidad de materiales, con asesoría especializada. El objetivo es reducir la complejidad de la compra premium y convertir la decisión en una experiencia inmersiva y cercana.

“Las categorías de audio, belleza y tecnología para el hogar integran algunas de las marcas más aspiracionales del mercado. Nuestro foco es ayudar a los clientes a entender cómo estos productos elevan su experiencia diaria, desde la música hasta el bienestar dentro del hogar”, añadió Céspedes.

El lanzamiento de Wynk contempla una plataforma e-commerce diseñada para entregar una experiencia homogénea y consistente tanto en el canal digital como en las tiendas físicas. La propuesta busca mantener el mismo estándar de servicio, asesoría y contenido especializado en ambos entornos.

Como parte del despliegue del concepto, las seis tiendas existentes bajo el formato Bose en Lima evolucionarán a Wynk, manteniendo ubicaciones clave en centros comerciales. La transformación total se completará durante el primer semestre del 2026.

Así, a más tardar a junio del 2026, además de la ya implementada tienda de Real Plaza Salaverry, se sumarán también los locales de Plaza San Miguel, Pardo, La Rambla San Borja, La Molina y Jockey Plaza. El objetivo de la marca es alcanzar los 10 locales en los próximos 6 años.

“Wynk inicia como una cadena de tiendas boutique que combina lo mejor de la experiencia física con un fuerte soporte digital. Nuestro objetivo es elevar el estándar de compra premium en Perú con una propuesta moderna, curada y consistente en cada punto de contacto”, finalizó.