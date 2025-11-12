Hudbay Minerals reafirmó esta semana sus previsiones de producción de cobre y oro para este 2025, a pesar de las interrupciones operativas temporales que la compañía experimentó en la mina Constancia, ubicada en Cusco (Perú), durante el tercer trimestre; así como las dificultades operativas que se presentaron en Manitoba (Canadá).

Según Mining Weekly, la minera prevé que la producción anual se sitúe cerca del extremo inferior de los rangos previamente anunciados de 117.000 libras a 149.000 libras para el cobre, y de 247.500 onzas a 308.000 onzas para el oro.

“Este trimestre demostró la capacidad de resiliencia de Hudbay, ya que demostramos la solidez de nuestras capacidades operativas y el beneficio de nuestra plataforma operativa diversificada en un momento de evacuaciones obligatorias por incendios forestales en Manitoba e interrupciones operativas temporales en el Perú”, dijo Peter Kukielski, presidente y director ejecutivo, durante la presentación de sus resultados.

En dicho mes de septiembre, Hudbay produjo 24.205 toneladas de cobre y 53.581 onzas de oro, generando ingresos por US$346.8 millones y un beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) de US$142.6 millones. A pesar de las dificultades, Kukielski afirmó que la empresa seguía centrada en la eficiencia operativa y el control de costos.

Cabe recordar que en septiembre, Hudbay Mineral anunció el cierre de operaciones en un molino en su mina Constancia en Perú debido a las continuas protestas políticas. En ese momento, la minera consideró que las interrupciones eran temporales y se resolverían con prontitud.

“Gracias al enfoque constante de nuestro equipo en la entrega y en la mejora de la eficiencia operativa frente a estos desafíos, esperamos alcanzar el extremo inferior de nuestros rangos de previsiones consolidadas de producción de cobre y oro, y estamos mejorando aún más nuestras previsiones de costes consolidadas para 2025”, afirmó.afectarían su capacidad para cumplir con su pronóstico de producción y costos para este 2025″, agregó Kukielski.

Por otro lado, Hudbay reportó en Perú una producción de 18.114 toneladas de cobre y 26.380 onzas de oro. Así, la empresa señaló que la producción de oro en el país superó las expectativas de la empresa. El costo de producción en el Perú, de US$1,30 la libra, también superó el límite inferior de sus previsiones.

Según Mining Weekly, se prevé que la producción de cobre de Perú para todo el año se ajuste a las previsiones, mientras que se estima que la producción de oro superará el límite superior del rango previsto.

En Copper Mountain, en Columbia Británica, Hudbay produjo 5.249 toneladas de cobre a un costo en efectivo de US$3,21 por libra, y se espera que los trabajos de mantenimiento de la planta resulten en una menor producción durante el resto de 2025.

Las ganancias netas fueron de US$222.4 millones, US$0,56 por acción, incluyendo una reversión de deterioro de US$322.3 millones en el proyecto Copper World tras una asociación estratégica de US$600 millones con Mitsubishi por una participación del 30%. Finalmente, Hudbay cerró el trimestre con US$611.1 millones en efectivo y una liquidez total de US$1.040 millones, continuando así con la reducción de su deuda a largo plazo.