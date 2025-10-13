Indecopi, ante la suspensión temporal de los vuelos debido a trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, señaló que las aerolíneas deben mantener permanentemente informados a los usuarios sobre cualquier cambio en los horarios programados.

Además, deben brindar canales de atención. Cabe precisar que este cierre se dará desde las 20:00 horas del lunes 13 hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Asimismo, las aerolíneas deben asegurar que los canales de atención estén activos y brinden información veraz, clara, oportuna y comprensible, permitiendo realizar consultas y poner a disposición el Libro de Reclamaciones para quejas o reclamos, en caso de inconvenientes.

Frente a la posibilidad de que algunos vuelos cancelados estén relacionados con la prestación de servicios turísticos, Indecopi instó a los proveedores de este sector a otorgar facilidades a los consumidores con actividades programadas con antelación.

LEE TAMBIÉN: Los retos del Informe Económico del Perú 2025 de la OCDE en un año preelectoral



Indecopi también recordó a los pasajeros que cuentan con oficina en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde pueden recibir orientación y presentar reclamos. También están disponibles los siguientes canales de atención como el WhatsApp Aeropuerto (24 horas): 985 197 624, sus teléfonos 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones). Así como su plataforma virtual o pueden contactarlos vía correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe.