Indecopi sancionó con una multa de 360 Unidades Impositivas Tributarias, equivalente a casi S/2 millones a la empresa peruana Aries D & M Sociedad Anónima Cerrada por vulnerar los derechos de autor de la firma asiática Pop Mart, propietaria del conocido personaje Labubu.

La multa se da luego que Indecopi detectó el ingreso al país de un cargamento con cientos de miles de productos falsificados. La decisión fue emitida por la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi mediante la Resolución N° 176-2026/CDA-Indecopi, que determinó que la empresa infringió los derechos patrimoniales de importación y distribución de las obras protegidas de Pop Mart al no acreditar que contaba con autorización para comercializar los productos en el mercado peruano.

Cabe precisar que la investigación comenzó el 12 de junio de 2025, cuando la Sunat emitió una alerta electrónica tras identificar un cargamento sospechoso durante el proceso de despacho aduanero. Tras revisar el registro fotográfico remitido por Aduanas, la Comisión de Derecho de Autor determinó que los artículos reproducían las características distintas del personaje Labubu, entre ellas su cabeza redonda, grandes ojos ovalados, orejas levantadas y la característica sonrisa con dientes triangulares.

Indecopi indicó que estas características corresponden a obras protegidas registradas por Pop Mart, entre ellas ‘The Monster-Heartbeat Macaron Vinyl’, cuya titularidad fue acreditada mediante certificados emitidos por el Centro de Protección de Derechos de Autor de China.

Además, durante el procedimiento administrativo, Aries D & M S.A.C no presentó documentación que demostrara haber adquirido los productos de una fuente autorizada ni acreditó contar con el permiso de Pop Mart para importar o distribuir la mercancía.

Indecopi también verificó que dicha empresa retiró el lote del depósito temporal administrado por Almacenes Forwarder S.A.C el 18 de junio de 2025, lo que fue considerado como un acto preparatorio para su comercialización.