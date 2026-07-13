La investigación comenzó el 12 de junio de 2025, cuando la Sunat emitió una alerta electrónica tras identificar un cargamento sospechoso durante el proceso de despacho aduanero.| Crédito: AFP
La investigación comenzó el 12 de junio de 2025, cuando la Sunat emitió una alerta electrónica tras identificar un cargamento sospechoso durante el proceso de despacho aduanero.| Crédito: AFP
Por Redacción EC

Indecopi sancionó con una multa de 360 Unidades Impositivas Tributarias, equivalente a casi S/2 millones a la empresa peruana Aries D & M Sociedad Anónima Cerrada por vulnerar los derechos de autor de la firma asiática Pop Mart, propietaria del conocido personaje Labubu.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.