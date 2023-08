Petroperú presentó sus resultados financieros del segundo trimestre del 2023 en el que se da cuenta de una reducción de -41% (US$ -658MM) en sus ingresos totales, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Mediante un hecho de importancia comunicado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la empresa informa que estos alcanzaron los US$ 949MM, una reducción de -41%, como consecuencia, principalmente, de menores ventas en el mercado interno debido principalmente a la interrupción de carreteras en la zona selva, inundaciones en varias zonas del país, menores ventas de GLP en Talara por priorización del consumo de la Nueva Refinería de Talara (NRT).

Además, señala que la reducción de sus ingresos se vio comprometida por “la competencia agresiva”, la cual ofrece mayores descuentos comerciales, y la caída en los precios internacionales respecto al segundo trimestre del 2022.

“Las ventas nacionales se redujeron en -42% de US$ 1,405MM en el 2T22 a US$ 813MM en el 2T23. Las exportaciones también se redujeron -36% YoY de US$ 189MM a US$ 122MM, debido a las mayores exportaciones de residual originado durante el proceso de arranque de la NRT (3,596 MB vs. 362 MB a jun.22), a precios inferiores respecto a la adquisición de la materia prima (petróleo crudo)”, señala en su informe.

Petroperú presentó una Pérdida Neta de US$ -222MM en comparación a la Utilidad Neta de US$ 8MM del 2022, una reducción mayor al 100%, ello debido, principalmente, a menores ingresos por venta a razón del menor volumen vendido en el mercado interno por agresiva competencia y priorización del suministro de GLP para continuar con el proceso de arranque de la NRT; asimismo, por mayores exportaciones de Residual el mencionado proceso que debe ser dispuesto por capacidad de almacenamiento y que tiene un bajo valor comercial.

La Utilidad Bruta pasó de US$ 169MM en el 2T22 a una Pérdida Bruta de US$ -133MM en el 2T23, una reducción mayor al 100%. El EBITDA Ajustado se redujo de US$ 122MM en el 2T22 a US$ -121MM en el 2T23.

Estado de resultados

El informe señala que los resultados económicos y financieros de Petroperú mejorarán sustancialmente con la puesta en servicio de las unidades de conversión (Unidad de Craqueo Catalítico y Unidad de Flexicoking), las cuales permitirán convertir productos de bajo valor comercial (residual) en productos de mayor valor en el mercado (GLP, Gasolinas y Diesel), capturándose un mayor margen que cubrirá los gastos incrementales de la operación de la NRT.

Avances de la NRT

El avance físico integral de la Nueva Refinería de Talara (NRT) a junio de 2023, fue de 98.91%. Respecto a las Unidades de Proceso, se cuenta con un avance de 99.84%, mientras que respecto las Unidades Auxiliares se tiene un avance de 96.87%.

En febrero 2023 la NRT obtuvo las primeras muestras de gasolinas y diésel de bajo contenido de azufre, para su inmediata comercialización, a través de sus plantas de ventas y terminales a nivel nacional.

“Se continúa con la puesta en marcha y pruebas de garantía de las unidades de conversión (FCC) y conversión profunda (FCK), esperando culminar con este proceso de arranque seguro en el 3T23″, indica el informe.

El financiamiento de la NRT está compuesto, por un lado, por la emisión de bonos que representa US$ 3.000MM, de los cuales US$ 2.000MM fueron emitidos en el 2017 (con vencimientos en el 2032 y 2047) y US$ 1.000MM correspondiente a la reapertura del bono 2047 que se llevó a cabo durante el 1T21 de la cual se recibieron US$ 155MM adicionales por la rentabilidad de US$ 147MM y US$ 8MM de intereses, y, por otro lado, el financiamiento con garantía CESCE por US$ 1.300MM. A la fecha, se continúan evaluando diferentes alternativas de financiamiento para el cierre financiero de la NRT.