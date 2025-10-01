Interbank presentó Cuenta Joven, la primera propuesta 100% digital de un banco en el Perú diseñada para que menores entre 8 y 17 años participen de manera segura en el sistema de pago digitales, gestionar su dinero y ahorrar con el acompañamiento de sus padres.

Cuenta Joven permitirá pagar y cobrar con Plin Interbank de manera gratuita, interoperable e inmediata, a nombre del menor, así como contar con una tarjeta de débito digital para compras online y pagos con Google Pay y Apple Pay.

Además, de ahorrar en la alcancía virtual de Interbank App, acceder a descuentos exclusivos y beneficios diseñados para los menores desde Interbank App y transaccionar en un ambiente respaldado por los controles del banco y monitoreado por los padres de familia día a día.

La iniciativa busca acompañar a las familias en la gestión de su bienestar financiero. En ese sentido, el banco brindará también contenido educativo para que padres e hijos cuenten con un espacio de aprendizaje divertido y seguro.

La apertura de Cuenta Joven es rápida, sencilla y 100% digital, y puede realizarse desde Interbank App o a través de interbank.pe de manera conjunta entre el padre o apoderado y el menor.

“En Interbank creemos que hablar de finanzas desde pequeños es clave para formar hábitos de ahorro y planificación. Con Cuenta Joven, los menores aprenden a manejar su dinero de manera segura y con el acompañamiento de sus padres, teniendo además la posibilidad de realizar pagos y ahorrar a su propio nombre”, comentó Alex Woodman, vicepresidente de Banca Retail de Interbank.