El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, destacó la magnitud de las interdicciones realizadas durante el 2024, que han generado pérdidas para esta actividad ilícita por más de S/2 mil millones en material incautado y destruido.

Agregó además que hasta el 28 de julio, se llevaron a cabo 481 operativos de interdicción, principalmente en la minería metálica. Esta cifra ha aumentado a más de 600 en las últimas semanas, con operaciones adicionales en agosto y septiembre.

“En agosto y lo que va de septiembre, hemos hecho ya 106 operaciones más. O sea, estamos cerca de 600 operaciones de interdicción, no es poca la cantidad y eso además corresponde a un valor entre el material incautado y destruido de más de 2 mil millones de soles”, indicó en Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),

A pesar de estos resultados, el comisionado subrayó que las interdicciones, por sí solas, no son la solución definitiva al problema. “No podemos enfocarnos únicamente en hacer operativos aquí y allá; eso no va a solucionar el problema. La presencia del Estado en las zonas afectadas debe ser permanente”, afirmó.

Asimismo, insistió en la necesidad de complementar estos operativos con acciones más profundas, como la formalización de los mineros informales. “Hay miles de compatriotas trabajando en situaciones informales. Necesitamos integrarlos dentro de un marco legal para lograr una solución a largo plazo”, refirió.

Rodolfo García Esquerre también explicó que la minería ilegal afecta gravemente al medio ambiente, especialmente en la minería aluvial, donde la depredación de los bosques y la contaminación de los cuerpos de agua son los problemas principales.

En cuanto a las zonas de mayor intervención, el comisionado de la PCM destacó que la mayor cantidad de interdicciones se ha realizado en la región Madre de Dios, aunque también se han llevado a cabo operativos en regiones como La Libertad, Amazonas y Loreto.